De beste ladder of steiger voor je klus uitkiezen

Hou jij van doe-het-zelven en werk je hierbij regelmatig op hoogte? Kies dan een ladder of steiger uit die past bij jouw klus. Het gebruik van het juiste klimmateriaal biedt je de gewenste mogelijkheden en de beste bescherming tegen ongevallen. Onderstaande tips helpen je bij het maken van een goede keuze.

Partnercontent

Soorten ladders

Wie regelmatig wat kleinere klusjes in huis wil doen, kiest voor een ladder of trapje. Bij het uitkiezen van een geschikte ladder is het belangrijk om te weten tot welke hoogte je wilt komen. Dit bepaalt namelijk grotendeels welk type ladder je nodig hebt. De volgende soorten ladders komen het meeste voor:



1. Huishoudtrap.

Deze vrijstaande trap is uitklapbaar. Hij staat dan in een A-vorm. Je hebt de keuze uit kleine exemplaren met twee treden en hogere varianten met drie tot acht treden. Met een huishoudtrap behaal je een maximale werkhoogte van vier meter;



2. Enkele of rechte ladder

Deze traditionele ladder plaats je tegen een wand. Dit product is verkrijgbaar met acht, tien of twaalf sporten;



3. Dubbele of tweedelige ladder.

Als je nog verder de hoogte in moet, is een dubbele ladder een uitkomst. Werkhoogtes tot zo’n tien meter zijn mogelijk;



4. Vouwladder.

Het handige van een vouwladder is dat hij zowel tegen de muur als vrijstaand te gebruiken is. Dankzij de scharnierpunten in de stijlen zet je hem gemakkelijk in de gewenste vorm neer;



5. Telescoopladder.

Wie weinig opbergruimte heeft of zijn ladder graag gemakkelijk wil kunnen vervoeren, kiest voor de telescoopladder. Dit type heeft namelijk stijlen die uitschuifbaar zijn.

De meeste trapjes en ladders voor de consumentenmarkt zijn lichtgewicht en gemaakt van aluminium. Dit drukt de aanschafprijs en zorgt ervoor dat je jouw ladder of trap gemakkelijk kunt sjouwen. Voor het zwaardere werk kan het gebruik van een exemplaar van een stevigere kwaliteit aan te bevelen zijn. Dit geldt met name als je geregeld met zware materialen en gereedschappen in de weer bent. Een professionele ladder voldoet aan strengere veiligheidseisen en dit biedt je een grotere betrouwbaarheid.



Soorten steigers

Ben jij een fanatieke doe-het-zelver en sta je soms wel uren achtereen op een ladder? Dan weet je vast dat dit geen pretje is. Je staat op een bepaald moment niet lekker meer en de vermoeidheid kan toeslaan. Het risico op spierpijn, blessures en ongevallen groeit. Gun jezelf het nodige comfort en meer veiligheid door met een steiger te werken. Rolsteigers en kamersteigers zijn de meest populaire soorten steigers voor doe-het-zelven. Ze zijn verkrijgbaar in vele uitvoeringen en maten. Beide varianten hebben wielen en hierdoor zijn ze gemakkelijk te verplaatsen. Het mooie van een steiger is dat je een platform hebt waar je veilig op kunt staan of zitten. Ga je binnenshuis schilderen, stucwerk aanbrengen of het plafond sauzen? Dan is een vouwsteiger of kamersteiger ideaal, want deze zet je vliegensvlug in je eentje neer. Er zijn bovendien smalle exemplaren leverbaar die door een deuropening passen. Kamersteigers zijn ook nog eens lekker compact en dus eenvoudig te vervoeren.