De beste tips bij het kopen van je eerste bonsaiboom

Je hebt uren op Pinterest en Instagram doorgebracht om inspiratie op te doen voor bonsaibomen. Je hebt de uitstallingen bij je plaatselijke kwekerij bewonderd en veel te veel nagedacht over deze plant. Ja, dat heeft echt iedereen die ooit heeft gekozen voor een bonsai boom kopen gedaan. Nu ben je klaar om een duik te nemen in de bonsaiwereld en je nieuwe plantenbaby mee naar huis te nemen. Maar waar begin je? Omdat bonsai geen one-size-fits-all plant is, is dit wat je moet weten voordat je zo’n boom koopt voor de eerste keer in je leven!

Grootte is belangrijk

Als ze volgroeid zijn, kan bonsai meer dan 1,5 meter lang zijn, slechts enkele centimeters lang, of ergens daar tussenin. Zorg er daarom voor dat je een boom koopt die past bij je omgeving of bij je doelen. Als je een grotere boom wilt om je achtertuin te verfraaien in combinatie met diverse waterplanten in je vijver, ga je voor een andere soort en zorg je voor andere zorg dan voor een kleine vensterbankplant. De grootte van je boom bepaalt namelijk de hoeveelheid onderhoud, water en aandacht die hij nodig heeft.

Niet alle bonsaibomen zijn gelijk

Er zijn veel soorten bonsaibomen om uit te kiezen, en ze hebben allemaal verschillende dingen nodig om te gedijen. Voordat je begint met Googlen op "bonsaibomen te koop", moet je beslissen waar je je boom wilt houden en een variëteit kiezen die in je klimaat zal gedijen. Wil je bijvoorbeeld een kamerplant, zorg dan voor voldoende natuurlijk en kunstlicht en luchtvochtigheid. Als je droomt om een bonsai in je achtertuin in de buurt van je zuurstofplanten vijver of juist op je balkon, zoek dan een variëteit die inheems is in een klimaat dat vergelijkbaar is met het jouwe, en pas je verzorging dan aan die specifieke plant aan.

Zoek naar een gezonde bonsaiboom

Zoals bij het kopen van al je planten wil je investeren in een bonsaiboom die duidelijke tekenen van gezondheid vertoont. Let daarom bij het analyseren van een potentiële aankoop op een paar verschillende dingen. Door dit te doen, kun je namelijk checken of de boom die je op het oog hebt gezond is. Controleer hiervoor de bonsaiboom op de onderstaande tekenen:

Heldergroen blad zonder vlekken of verkleuring

Een gladde, taps toelopende stam

Een sterke, stabiele boom waarvan de wortels iets zichtbaar zijn

Takken en gebladerte die evenredig en symmetrisch zijn

Vermijd bomen met gekruiste wortels of takken.

Geduld is een deugd

Het kweken en verzorgen van een bonsai is een ongelooflijk bevredigende hobby, maar je zult tijd en energie in je plant moeten steken om resultaten te zien. Bonsai wordt niet voor niets als een oude kunst beschouwd en het zal tijd kosten om het te ontwikkelen en onder de knie te krijgen. Geef niet op als je boom niet aan je verwachtingen voldoet. In plaats daarvan, leer jezelf hoe je dit moet doen, doe wat je hebt geleerd, en je zult de vruchten plukken van je werk. Onthoud dat hoe meer je voor iets werkt, hoe meer je het waardeert.