De beste vakanties kan ook in eigen land

Met de zomer in aantocht wordt het tijd om na te denken over een vakantie. Op dit moment is er al een run op vakantie aan de gang, vakantiegangers anticiperen namelijk op vakanties die mogelijk dit weekend al van code oranje naar geel gaan. Hieronder vallen mogelijk landen als Spanje, Italie en Griekenland. Maar waarom zou je het ook zo ver zoeken? Voor een fijne vakantie hoef je echt de grens niet over. Dit is hét jaar om een trip in Nederland te maken en te verkennen.

Voordelen vakantie in Nederland

Een vakantie in eigen land heeft een groot aantal voordelen. Je hoeft ten eerste niet zo ver te reizen dus je bent zo op je eindbestemming. Dat is tevens veel duurzamer, omdat je geen vliegtuig hoeft te nemen. Vooral als je niet zo lang op vakantie gaat, is het fijn als je niet lang hoeft te reizen. Daarnaast kun je familie of vrienden gemakkelijk laten langskomen, dus je hoeft het thuisfront niet te missen. Reis je met de auto, dan kun je zo veel bagage meenemen als er in je auto past, zonder dat je op het gewicht hoeft te letten. En het grootste voordeel: Nederland is gewoon een erg leuk vakantieland met vele leuke plekken!

Vakantie in eigen land: voor ieder wat wils

Nederland heeft voor iedere type toerist wel iets te bieden. Je kunt heerlijk baden in de zon op het strand en wandelen in de prachtige duinen in Zeeland. Of geniet van het eilandgevoel op één van de Waddeneilanden. Wil je liever een vakantie in het groen? Dan kies je voor een trip naar de bossen, in Drenthe, Gelderland of Noord-Brabant. Ons land is veel vakantieparken rijk waar je dankzij de vele voorzieningen kunt genieten van een heerlijk verblijf met het hele gezin.

Toch de grens over?

De prijzen in Nederland liggen al hoger dan voor de corona, dat is helaas ook zeker de verwachting voor vakanties buiten Nederland. Reizigers moeten rekening houden met prijzen die soms wel 30% hoger liggen dan in 2019. Er moet dus flink meer in de buidel worden getast. Vergelijken van vakanties loont daarom dit jaar enorm, want het aanbod is beperkt.