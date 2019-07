Bedrijf in Beeld: Big Green

De Big Green biedt mineraalvol, zuiver drinkwater en een kalkvrije woning

In het artikel uit de Nivo van 21 juni stonden punten die niet juist zijn omschreven. Daarom willen we het artikel nogmaals plaatsen om dat recht te zetten. We hebben een schitterend product dat niet mooier hoeft te worden gemaakt dan dat het is.

De meeste huishoudens hebben last van kalkaanslag. Het schoonmaken van deze bron van ergernis staat bij vrijwel iedereen hoog op het lijstje van vervelende klusjes. ,,Door de jaren heen zijn er verschillende oplossingen ontstaan die kalkaanslag voorkomen of tegengaan, maar er is niet één oplossing die ook de kwaliteit van het drinkwater verbetert. Sterker nog, alle anti-kalk oplossingen zorgen dat het drinkwater van slechtere kwaliteit wordt doordat de gezonde mineralen, magnesium en calcium worden onttrokken”, vertelt Martin Kok. ,,Met de Big Green is dat verleden tijd. Ons systeem is geen standaard waterontharder, maar is wat het voorkomen – en verwijderen – van kalkaanslag betreft even effectief als de traditionele ontharder.”

Werkwijze

De Big Green bestaat uit een combinatie van drie filters. Het eerste filter is het Sediment Filter. Deze stap zorgt dat zichtbare deeltjes als zand en bezinksel uit het water verwijderd worden. Het tweede filter is een Actief Koolfilter. Dit filter zorgt dat chemische stoffen en zware metalen die zich in het water bevinden geabsorbeerd worden, waardoor het water zuiverder en helderder wordt en bovendien lekkerder smaakt. Het laatste filter, het Greenguard TAC Filter dat zorgt dat de mineralen tot kristallen gebonden worden, waardoor ze niet meer hechten. Kalkaanslag verdwijnt en het water gedraagt zich als zacht water. Het apparaat geeft geen drukverlies.

Wij bieden met de Big Green een simpele manier om het water nog een beetje schoner te krijgen. De filters in het systeem zorgen dat het water gezuiverd wordt door middel van een actief koolblok.

Hoeveel er exact uitgehaald wordt hebben we niet onderzocht maar schadelijke stoffen kunnen enorm worden gereduceerd door actief kool. Er zijn onderzoeken gedaan die aangeven dat bijvoorbeeld antibiotica voor 99,9 % uit het water gefilterd kan worden door actief koolfilters. Datzelfde geldt voor GenX, Daarbij geven ze aan dat deze stof kan worden verwijderd met Omgekeerde osmose en Actief koolfilters. Wij willen hier mee aangeven hoe effectief actief kool werkt, de Big Green is niet op deze stoffen getest.

Wat is er anders aan de Big Green?

Om een duidelijk beeld te scheppen benoemen Martin en Ben de voor- en nadelen van een waterontharder en hun eigen Big Green. ,,Een ontharder heeft een afvoer nodig, verbruikt vaak stroom, verbruikt veel meer water omdat deze regelmatig spoelt en haalt de gezonde mineralen uit het water. ,,De Big Green daarentegen werkt op stroming van water en verbruikt dus geen energie, verspilt geen water en heeft geen afvoer nodig. Het systeem gebruikt tevens geen zout of chemicaliën. Alle mineralen blijven aanwezig in het water én de oude kalkaanslag wordt ook verwijderd. De enige vorm van onderhoud van de compacte Big Green is het jaarlijks vervangen van een filter, maar dit kan men zelf door middel van een simpele handeling. De Big Green geeft dus schoon en gezond water dat ook nog eens lekkerder smaakt dan standaard kraanwater. Daarnaast is de Big Green milieuvriendelijk.

Mineralen

,,Een normale waterontharder haalt in het onthardingsproces dus gezonde mineralen zoals magnesium en calcium uit het water. Niet alle mineralen worden verwijderd, er komt natrium voor terug. Mensen die last hebben van hoge bloeddruk of lijden aan hart- en vaatziekten krijgen vaak het advies om niet teveel natrium te gebruiken. We krijgen dit via voeding al voldoende binnen, de Big Green voegt niets toe aan je drinkwater. Een ander voorbeeld van een type ontharder is een magneet die om de waterleiding geplaatst wordt. ,,Veel van onze klanten hadden deze techniek thuis aangesloten voor ze bij ons aanklopten. In het kort komt het erop neer dat veel van onze klanten zeggen dat de magneet eigenlijk niet voldoende resultaat oplevert en dat wordt beaamd door het onderzoek in de afbeelding hiernaast. Wij hebben onderhand zoveel magneten afgekoppeld bij klanten, dat we ondervinden dat dit niet effectief genoeg werkt bij kalkaanslag. Met de Big Green zijn al dit soort problemen verleden tijd.”

Drinkwater

Vandaag de dag wordt men dagelijks geconfronteerd met schadelijke stoffen die in ons kraanwater te vinden zijn. ,,Je hoort mensen vaak zeggen dat wij in Nederland het beste kraanwater ter wereld hebben. Er zit een kern van waarheid in. We hebben inderdaad goed drinkwater, alleen zijn er gedurende de afgelopen 20 jaar veel meer chemische stoffen in het water terecht gekomen. Veel van die stoffen kunnen er voor een deel uitgefilterd worden.” ,,Wij bieden – in de vorm van de Big Green een oplossing waarmee je kalkaanslag voorkomt, oude kalkaanslag verwijdert, de mineralen behoudt en de kwaliteit van het drinkwater verbetert. Het mooie is dat we dit kunnen doen op een schone, energievrije manier. De Big Green werkt op stroming van het water en verbruikt geen energie. Geen extra water- en stroomrekeningen dus. Vaak denken mensen omdat het systeem nieuw is en het nog geen bewezen technologie is, maar de techniek wordt in de industriële sector al jaren toegepast. In Nederland is het pas sinds begin dit jaar voor de particuliere markt beschikbaar, maar in Amerika wordt het al jaren gehanteerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de technologie vlekkeloos werkt. Als dat niet het geval was zouden multinationals als McDonald’s, Marriott Hotels, Hilton Hotels en Pizza Hut geen gebruik maken van de techniek.”

Meer informatie

De Big Green is een compact apparaat van 25 bij 47 cm en kan vrijwel overal toegepast worden. ,,Wij zijn dermate overtuigd dat de Big Green de juiste oplossing is, dat we een ‘niet goed, geld terug’ beleid hanteren. Tevens willen we hier graag bij vermelden dat de eerste ontevreden klant zich nog moet melden.”

De Big Green wordt voor € 990,- incl. Materiaal, arbeid en btw gemonteerd. ,,Omdat we in Volendam steeds meer positieve verhalen horen over ons werk, willen we in onze gemeente graag een actieprijs aanbieden. Neem contact met ons op via info@big-green.nl of bel 0299 32 11 88 voor deze actie.

,,Volgende maand staat onze gloednieuwe website online, maar voor nu is alle benodigde informatie beschikbaar op www.big-green.nl”