Maatschappelijke functie op een schilderachtige locatie

De Botterwerf; een hommage aan de lokale historie

Na jaren van planning en bouwwerkzaamheden is het zaterdag eindelijk zover; de officiële opening van De Botterwerf. Het nagelnieuwe pand ademt Volendams erfgoed. De lokale cultuur wordt met schilderijen, scheepstouwen en andere werktuigen uit de visserij geëerd in het adembenemende interieur. En het absolute kroonjuweel van De Botterwerf – een heuse botter - torent machtig boven het plafond van de eerste verdieping uit. Vanuit het grand café is de VD84 achter levensgrote raampartijen te bewonderen. Een spectaculair concept op een unieke locatie. De Botterwerf is een eerbewijs waardig aan de lokale historie.

Door: Kevin Mooijer

Het gigantische pand langs het Slobbeland biedt onderdak aan drie segmenten: Grand Café de Botterwerf, een dagbestedingsruimte voor stichting Odion en de daadwerkelijke botterwerf genaamd ‘De Krommer’. ,,Deze drie partijen huren het pand van de gemeente Edam-Volendam tegen een kostprijs dekkend huurtarief”, zegt Hein Molenaar. ,,Van sponsoring vanuit de gemeente is dus geen sprake.” Als penningmeester van Vereniging Behoud de Volendammer Botters ontfermt Hein zich over het financiële gedeelte van de botterwerf. ,,We kunnen niet in woorden uitdrukken hoe blij we zijn met deze locatie. 22 jaar geleden ontstond het idee voor een nieuwe botterwerf en nu is het moment eindelijk daar.”

Vrijwilliger Henk de Boer onderbreekt de restauratiewerkzaamheden aan de VD84 om aan te schuiven: ,,Sinds 1993 zijn we eigenlijk al actief met botters op deze locatie. In het jaar 2000 merkten we dat de behoefte aan een volwaardige botterwerf groter werd. Onder de vlag van de Stichting Zuyderzee Cultuur Volendam is de botterwerf destijds op een haar na gerealiseerd.” Hein: ,,Financieel bleek het ternauwernood niet haalbaar. Het ambitieuze plan kwam in de ijskast terecht. In 2015 werden de plannen daar weer uitgehaald. Die eer dichten we wethouders Hans Schütt, Vincent Tuijp en Gina Sombroek toe.” Door drie functies in het gebouw te combineren, werd het plan haalbaar: horeca als social firm, ruimte voor een begeleidende werkplek ‘VD84’ van Stichting Odion en de werf van de bottervereniging.

Vrijwilligers

Vereniging Behoud de Volendammer Botters werkt met een team van vrijwilligers aan de resterende botters. Jos Sondag: ,,Per dag werken er ongeveer vier mensen aan de VD84. Dat doen ze in de werkplaats, het magazijn, onze smederij en natuurlijk de botterhal zelf. En iedere woensdagavond zeilen we een rondje over het Markermeer met zijn allen. De Botterwerf garandeert vrijwilligers gezelligheid, een unieke, schitterende locatie aan het water én betekenisvol werk door Volendams erfgoed veilig te stellen. We prijzen onszelf gelukkig met ons trouwe vrijwilligersteam, maar tegelijkertijd moeten we concluderen dat de vergrijzing toe begint te slaan. In de nabije toekomst hopen we nieuwe vrijwilligers te mogen verwelkomen bij Botterwerf ‘De Krommer’. We willen iedereen die interesse heeft van harte uitnodigingen om gezellig binnen te stappen bij De Botterwerf.”

Participatiewetgeving

Waar Stichtig Odion ruimte voor dagbesteding heeft en Botterwerf ‘De Krommer’ vrijwilligers huisvest, biedt Grand Café de Botterwerf onderdak aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. ,,Grand Café de Botterwerf geeft invulling aan de participatiewet”, zegt Jaap Kwakman. ,,Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt krijgen in het grand café de kans om werkervaring op te doen. Het doel is om mensen met een arbeidsbeperking door te laten stromen naar een vaste baan. Ze terug te leiden naar de arbeidsmarkt. Het is een intensief traject dat we in samenwerking met de gemeente begeleiden. Het streven is om een bezetting te realiseren met 25% werknemers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We hebben er vertrouwen in dat we de participatiewet in navolging van Culicafé de Ontmoeting ook bij Grand Café de Botterwerf tot een succes kunnen maken.”

Erfgoed

Het uitnodigende interieur van Grand Café de Botterwerf is een hommage aan de lokale vissersgeschiedenis. Van de prachtige schilderijen van Volendammers in klederdracht tot de scheepstouwen waaraan de verlichting hangt, en van de nostalgische fotoreeksen tot de creatieve knutseltafels voor de kleine bezoekers. Alles is in thema van het lokale erfgoed. ,,Terwijl de ouders zich tegoed doen aan een heerlijke lunch, diner of simpelweg een kopje koffie met gebak of een biertje met een hapje, kunnen de kinderen hun energie kwijt op de doe-toestellen. En in het voorjaar komen er buiten speeltoestellen te staan waar de kleintjes lekker op uit kunnen razen. Grand Café de Botterwerf is voor iedereen. Jong en oud voelt zich thuis in ons prachtige café. We kunnen niet wachten om Volendam te verwelkomen!”

