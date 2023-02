‘De Chardo’, de Bart Smit en ‘het Nuwe Bad’

In Volendam houden we over het algemeen niet van verandering. Een nieuw clublied voor de FC, Zwarte Piet die Roetveegpiet wordt of het overschilderen van de slogan op de Visafslag-gevel, we willen het gewoon niet hebben. Datzelfde principe geldt voor naamsveranderingen. Vooral ondernemingen die ooit met een bepaalde naam worden opgericht kunnen maar beter wennen aan die naam. Hier blijven we namelijk onvermoeibaar vasthouden aan die oorspronkelijke benaming. Zelfs als er na overname of rebranding een nieuwe naam aan de gevel wordt bevestigd houdt Volendam het bij de oude vertrouwde naam.

Door: Kevin Mooijer

Op de Nivo-redactie horen we mensen die op hun drukwerk wachten nog geregeld zeggen dat ze even naar ‘Deen’ gaan en daarna terugkomen. Van der Valk Hotel Volendam blijven we stug ‘het Motel’ noemen, &Drinkz is de Pianobar, Intertoys blijft de Bart Smit, we tanken bij ‘de Evodam’, zwemmen in ‘het Nuwe Bad’ en Cafetaria Arnold heeft onlangs het twintigjarig jubileum gevierd, maar Volendammers halen hun patat nog altijd bij ‘de Chardo’.

Niets ten nadele van de ondernemers die onder een nieuwe bedrijfsnaam opereren natuurlijk. De eigenaardigheid berust simpelweg op lokale koppigheid. Iemand anders hoeft niet voor een Volendammer te bepalen hoe hij of zij iets of iemand noemt. We houden hier graag vast aan een geromantiseerd verleden. En misschien is een stukje Volendammer zekerheid wel precies wat we nodig hebben in deze onzekere tijden. Er gaat geen dag voorbij zonder dat we geconfronteerd worden met oorlogen, natuurrampen, gasprijzen, klimaatverandering en energieproblematiek. Het is dan goed om de garantie te hebben dat ‘de Chardo’ altijd zal blijven bestaan. Dat neemt weer wat zorgen weg. Dat gezegd hebbende wil ik startende ondernemers niet alleen adviseren een beroep te doen op de Nivo-rubriek ‘Bedrijf in Beeld’, maar ook om nog eens heel goed na te denken over die bedrijfsnaam. Hij is namelijk voor de eeuwigheid.