Wekelijks delen verschillende Nivo redacteurs een persoonlijke boodschap met u. Soms serieus, maar meestal met een knipoog. Erik is deze week aan zet.

Waar het voor een marketeer vaak een uitkomst is, is het voor iemand die daar niks mee heeft wellicht iets om wat van te vinden; de dag van de… Op 10 mei is het bijvoorbeeld Nationale Offlinedag. Een dag die in het leven is geroepen om een dagje de telefoon opzij te leggen en te genieten van de kleine dingen in het leven. Een mooi initiatief als je het mij vraagt.

Er zijn overigens inmiddels meer dagen van de dan dat er dagen zijn zonder een betekenis, uiteraard bedacht door een commercieel team of persoon. Een van de betere voorbeelden is natuurlijk de dag van de Nieuwe Haring, een regelrecht commercieel evenement. Dergelijke dagen bieden marketeers de mogelijkheid in te spelen op de actualiteit door de klant met een knipoog te linken aan het thema van de dag. Op social media werkt dat altijd goed.

Wist je dat er ook een dag is van de paraplu, de frikandel, de drol en de dag van Annie MG Schmidt? Na een snelle blik op de inhaakkalender van 2023 zag ik dat 16 mei nog geen labeltje opgeplakt heeft gekregen. Zullen we deze dag dan, in het verlengde van de Nationale Offlinedag, benoemen tot er zijn belangrijkere dingen dan werk-dag? Ik geef dit zo nu en dan mee aan collega’s die zich dan bezwaard voelen als ze naar een begrafenis gaan of een ziek familielid willen bezoeken óf gewoonweg een extra dagje voor zichzelf willen. Pak wat vaker zo’n dag of momentje, we zijn er immers niet alleen maar om te werken! Op naar morgen, de eet wat je wilt dag. Misschien neem ik wel een frikandel!