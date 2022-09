De eerste 'gezonde sportschool' van de gemeente

Jay Kost en Brian van der Leest ontvangen op de foto namens Sportcentrum B-Active Volendam de ‘Topprestatie Badge’ van Team:Fit.

Team:Fit is de werkwijze waarmee JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) zich inzet voor een gezondere sport- en buurtomgeving, onder andere door het voedingsaanbod gezonder te maken. Het afgelopen jaar is er binnen de sportschool gewerkt aan de gezondheid op meerdere vlakken. Er is gekeken naar het aanbod van voeding, dranken en de regelgeving met betrekking tot roken en alcohol. Dit wordt niet alleen toegepast in het gebouw, maar ook bij alle georganiseerde evenementen. Om de Badge te behalen moet de vereniging of sportschool voldoen aan specifieke voorwaarden. JOGG-regisseuse Dianne de Lange (links) was ook bij de overhandiging. Jay Kost: ,,Wij zijn blij met de toekenning en hopen dat wij een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van de sportverenigingen binnen de gemeente.”