De eerste kleurtjes in de natuur

De temperatuur is vrij zacht voor de tijd van het jaar en een vorstperiode is er niet geweest. Zodoende zijn de eerste bloemen al in bloei komen te staan. Dit ondanks de overvloedige plensbuien en harde wind.

Op de rotondes kan men in de gemeente de gele narcissen al in bloei zien staan. Ook in de berm van de Dijkgraaf Poschlaan staan honderden narcissen en krokussen in bloei. Mede door de stormachtige wind zijn veel bloemen omver geblazen.

Het zijn de eerste kleurtjes in de natuur en een teken dat de lente in aankomst is.