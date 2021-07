De elektrische haard: sfeervol, milieuvriendelijk en meer

Ben je van plan om een haard aan te schaffen voor je woning in Volendam?

Zet dan eerst eens alle opties op een rij.



partner content

Zo heb je de keuze tussen een houtkachel, gashaard, speksteenkachel en speksteenhaard. Vooral de eerste twee komen met wisselende berichten in het nieuws. Zo is de uitstoot van rookgassen een veelgehoord argument om geen houtkachel aan te schaffen. Voor gashaarden geldt dat er onzekere tijden aanbreken; blijft het gasnetwerk bestaan? De keuze is reuze, het wordt er niet makkelijker op. Gelukkig is er nog een vijfde variant; de elektrische haard! Sfeervol, milieuvriendelijk en nog veel meer.



Ga voor sfeer

De elektrische haard is een goed alternatief voor de eerder genoemde opties. Sterker nog, na het lezen van de voordelen wil je misschien niet eens meer anders. Deze haard heeft de laatste jaren namelijk enorm veel stappen gemaakt. Bedrijven en fabrikanten hebben geïnvesteerd in het creëren van een realistisch vlammenspel. Daardoor lijkt het vuurbeeld extreem echt! Dit zogenoemde sfeerbeeld past in ieder interieur. Of je nu in een oude boerderij woont of ergens in een flat zit. Je maakt er iedere ruimte gezellig mee.



Goed voor het milieu

Hoewel de houthaarden en gaskachels van nu steeds milieuvriendelijker worden, kunnen ze niet tippen aan de duurzame elektrische haard. Je hebt tenslotte slechts elektriciteit nodig om hem aan te zetten. Hout, gas, C02-uitstoot, fijnstof, rook en andere schadelijke stoffen zijn compleet verleden tijd.



Eenvoudig in gebruik

De elektrische sfeerhaard is eenvoudig in gebruik. Je hoeft tenslotte geen hout meer te halen buiten. De stekker in het stopcontact, een druk op de knop en de haard staat aan! Ook hoef je geen rekening meer te houden met een haard die nog moet afkoelen voor je de deur uit gaat.



Diverse opstellingen mogelijk

De mogelijkheden voor de haardopstelling zijn met elektrische haarden eindeloos. Je kunt hem vrijstaand plaatsen of combineren met een meubel, cinewall of tv kast. Ook is het mogelijk om te kiezen tussen een eenzijdig, tweezijdig of driezijdig vuurbeeld.



Verwarming is een optie

Het laatste voordeel van de elektrische haard, is dat je kunt kiezen om hem óók als warmtebron te gebruiken. Sommige elektrische haarden hebben namelijk een verwarmingselement, die je eenvoudig bedient met een aan- en uitknop.



Ook voor zakelijk gebruik

Het laatste voordeel van een elektrische haard, is dat er geen toezicht voor nodig is. Bij houthaarden is veiligheid ontzettend belangrijk. Daarom zijn ze wat minder geschikt voor publieke ruimtes. In een bedrijfspand, restaurant of hotel lobby is een elektrische haard een stuk veiliger. Zo breng je toch sfeer toe aan de ruimte, en lopen klanten en medewerkers geen gevaar.



En, ben jij al overtuigd van de voordelen van een elektrische haard?