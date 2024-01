Volendams verleden

De familie Schilder ‘Bibber’ van de Sijmen Molstraat

In het Kerstnummer van het Bedakkertje staat een artikel over de familie Schilder ‘van de Bibber’ en hun prachtige, nog in authentieke staat verkerende huisje aan de Sijmen Molstraat nummer 11. Hieronder volgt op hetzelfde artikel nog een aanvulling met een kleine verduidelijking.

We beginnen het nieuwe jaar met een prachtige foto van het gezin van Jaap Schilder, ‘Jaap van de Bibber’ en Aafje Zwarthoed, ‘Aafie van de Jent’, die voorheen gewoond hebben aan de Sijmen Molstraat 11. Op het moment van de opname was zoontje Jan de jongste van het gezin; hij zit bij moeder op schoot. Maar na Jan werd nog dochter Grietje geboren. Om een foto te krijgen van het complete gezin is een kunstgreep toegepast. Er is een nieuwe afdruk van de foto gemaakt, waarop Grietje kunstmatig is ‘bijgeplakt’, zij staat links onderaan.

Nu is de samenstelling als volgt, te beginnen achteraan, vanaf links: 1. ‘Kleine’ Klaas, hij was getrouwd met Aaf Schilder, ‘Aaf Snert’; 2. Kees, getrouwd met Geertje Veerman; 3. ‘Grote’ Klaas, getrouwd met Maartje Steur ‘van de Koster’ en 4. Hille, zij bleef ongehuwd. Daaronder staan v.l.n.r.: 5. Grietje, getrouwd met Keessie Snoek ‘Snel’; 6. Jaap, getrouwd met Grietje Mol ‘van Klaas Sans’; 7. vader Jaap ‘van de Bibber’; 8. moeder Aafje ‘van de Jent’ met op schoot: 9. Jan, die op 18-jarige leeftijd is komen te overlijden; 10. Neeltje, die getrouwd was met Lauw Sombroek, ‘Lauwtje van Piet Cas’ en 11. Trijntje, getrouwd met Lauw Stroek, de bekende visserman ‘Lauw Rus’. Helemaal rechts vooraan zit 12. dochter Aafie, die ook ongehuwd is gebleven. Hille en Aafie zijn in de ouderlijke woning aan de Sijmen Molstraat blijven wonen.

‘Aafie van de Bibber’ laatste bewoonster huisje Sijmen Molstraat 11

De zussen Hille en Aafie, allebei naar hun vader ‘van de Bibber’ bijgenaamd, zijn allebei ongehuwd gebleven en zijn in de ouderlijke woning aan de Sijmen Molstaaraat 11 blijven wonen. Aanvankelijk was dat in het gezelschap van hun beide ouders, die zij op een keurige, zorgzame manier naar ‘hun eindje’ hebben begeleid. Aan het prachtige interieur hebben zij nooit iets veranderd, het is in dezelfde authentieke staat gebleven. Zij ontvingen daar hun broers en zussen, hun neven en nichtjes (tanteszeggers) altijd heel gastvrij. De deur was altijd los en er was altijd koffie. Na het overlijden van haar zus Hille in 1998 bleef Aafie alleen achter. Tot ook zij afhankelijk werd van zorghulp. Eind november 2017 is Aafie opgenomen in verzorgingshuis De Meermin in Edam. Na de gedeeltelijke ontruiming die daar moest plaatsvinden kwam zij weer terug naar Volendam waar zij een plekje kreeg in De Friese Vlaak. Op 31 januari 2023 is Aafie op 98-jarige leeftijd overleden. Nadat Aafie was verhuisd naar ‘De Meermin’ in 2017 kwam het ouderlijk huis van de ‘Bibbers’ in de Sijmen Molstraat 11 leeg te staan. Een aantal nichten, tante-zegsters van Aafie, hebben het tot nu toe met grote zorg onderhouden, zowel van buiten als van binnen. Daardoor is vooral het bijzondere, authentieke, uit begin 1900 stammende interieur, in een prachtige staat gebleven.

‘Grietje van de Bibber’ als enige nog in leven

Nu is alleen nog Grietje Schilder, ‘Grietje van de Bibber’, de jongste dochter van het gezin van de ‘Bibbers’, in leven. Volgende maand wordt zij 94 jaar en dat gaat zij vieren in de Friese Vlaak, waar zij momenteel woonachtig is. De ouderen zullen haar nog vast nog wel kennen van de verfwinkel van haar man Keessie Snoek aan de Prins Bernardlaan. Zij heeft ook een aantal jaren op de hoek van de Ansjovisstraat gewoond. Enkele van haar kinderen hebben “Snoek Wonen” opgericht, de mooie woninginrichtingszaak aan de Julianaweg.

Aan iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar 2024, hopelijk met veel voorspoed en in goede gezondheid.

Hier zit ‘Aafie van de Bibber’ nog in haar prachtige authentiek ingerichte huisje aan de Sijmen Molstraat. Zij was altijd heel gastvrij, iedereen was welkom, de deur was ‘los’ en iedereen kon een koppie met een koekje van haar krijgen. Op 31 januari vorig jaar is zij op 98-jarige leeftijd overleden.

Een mooie foto van de zussen Grietje en Aafie ‘van de Bibber’ in het nostalgische keukentje van hun ouderlijk huis aan de Sijmen Molstraat nummer 11. Aafie is vorig jaar op 31 januari 2023 overleden, Grietje is nu de enige van het gezin nog in leven.