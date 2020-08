Partner content

De grootste oorzaken van brand in huis

De brandweer in Nederland krijgt ieder jaar meer dan 80.000 keer melding van een woningbrand. Veel mensen schrikken van dit aantal. Dat is niet gek, want het zijn er ook ontzettend veel. Niet al deze branden hebben een fatale afloop, maar er zijn wel degelijk branden die een woning volledig in de as leggen. Een woningbrand kan verschillende oorzaken hebben. We zetten hier de meest voorkomende oorzaken van een woningbrand van de afgelopen jaren op een rijtje.

Kortsluiting

Kortsluiting is ieder jaar weer een veelvoorkomende oorzaak van woningbranden. De laatste jaren neemt het aantal gevallen van kortsluiting steeds verder toe. Dat is op zich niet gek, want de gemiddelde Nederlander heeft alleen maar meer elektrische apparaten in huis. En hoe meer elektrische apparaten er aanwezig zijn, des te groter de kans op kortsluiting. Overigens wordt het probleem niet alleen veroorzaakt door elektrische apparaten. Nee, want ook in de meterkast kan kortsluiting ontstaan. De kans dat dit de oorzaak is, is een stuk groter wanneer de installatie al relatief oud is.

Onoplettendheid

Naast kortsluiting ontstaat een woningbrand ook geregeld door onoplettendheid van een bewoner. Wordt er binnen bijvoorbeeld gerookt? Dan kan een niet uitgedrukte sigaret ervoor zorgen dat een woning vlam vat. Controleer daarom altijd of sigaretten volledig uit zijn wanneer je naar bed gaat of het huis verlaat. Kaarsjes zijn ook vaak de oorzaak van een woningbrand. Mensen vergeten deze namelijk geregeld uit te doen. Een kaarsje dooft op den duur vanzelf, maar het kan ook een brand veroorzaken. Deze kans is een stuk groter wanneer het in de buurt van brandbaar materiaal staat.

Schoorsteenbrand

Ondanks dat dit het derde punt is dat we hier behandelen, is een schoorsteenbrand een veelvoorkomende oorzaak van een woningbrand. Dit komt vaak doordat veel mensen hun schoorsteen niet laten vegen. Dit is iets wat je ieder jaar moet laten doen door een schoorsteen expert. Wanneer je jouw schoorsteen niet laat vegen, hoopt er steeds meer rommel op in het rookkanaal. Als het te warm wordt in de schoorsteen, kan dit ontbranden. Een schoorsteenbrand is dan een logisch gevolg. Heb je een kachel thuis? Laat jouw schoorsteen dan altijd eerst vegen voorafgaand aan het stookseizoen.