De grote meerwaarde van sfeerverlichting aan de gevel van uw woning

Verlichting aan de gevel van uw woning is erg belangrijk. Niet alleen omdat u in het donker dan voldoende licht heeft, het is ook belangrijk dat uw woning in het donker sfeer uitstraalt. Wanneer uw woning donker is, dan is het niet gezellig thuiskomen of bezoek ontvangen. Met één of meerdere gevellampen, kunt u zoveel meer doen om ook in het donker uw huis van sfeer te voorzien.

Waarom kiezen voor sfeerverlichting aan de gevel?

Het maakt nogal een verschil of u ´s avond in het donker geen verlichting aan uw gevel heeft of juist wel. Zonder verlichting is het er niets van het design van uw woning te zien. Dit is erg jammer, helemaal als u in een bijzondere woning woont. In het donker blijft u genieten van de architectuur van de woning. Bovendien, als u bezoek aan de voordeur ontvangt, doet u dit liever bij gezellige sfeerverlichting dan in het donker waarbij u elkaar niet kunt zien. Anderzijds kan sfeerverlichting er ook voor zorgen dat ongenode gasten bij uw woning wegblijven. Als u ´s avonds de sfeerverlichting aan heeft, dan zullen inbrekers weten dat er iemand thuis is en al snel uw woning overslaan. Dit zou niet het geval zijn als uw woning geheel donker was geweest. Kortom, voor het creëren van sfeer en gezelligheid én voor de veiligheid, is het verstandig om sfeerverlichting aan de gevel te monteren.

Waar moet u rekening mee houden bij het kiezen van gevelverlichting?

Voordat u lampen aan de gevel monteert, moet u een keuze maken uit bepaalde lampen. Hiervoor moet u zich bepaalde vragen stellen. De belangrijkste vraag is misschien wel hoeveel verlichting u nodig heeft. Gebruikt u uw lamp enkel voor verlichting bij het thuiskomen in het donker of wilt u daadwerkelijk een bepaalde sfeer scheppen?

• Met sfeerverlichting aan de gevel, gaat het vaak om minder felle verlichting en met een minder groot bereik. U kan dan bijvoorbeeld kiezen voor een armatuur met peertjes met een heel warme kleurtemperatuur, zoals bijvoorbeeld 2200 Kelvin. In dat geval creëert u een oranje, vuurachtig licht.

• Als functionele verlichting belangrijk is, dan kiest u voor lampen die een groter bereik hebben. Hierbij kan u bijvoorbeeld kiezen voor een verstraler. De kleurtemperatuur zal dan iets hoger liggen, tussen 2700 en 3000 Kelvin.

• Bij sfeerverlichting is het design van de lamp ook belangrijker, dan bij een lamp die alleen voor functionele verlichting dient.

• Combineer de verlichting eventueel ook met een bewegingsmelder zodat ze aanspringen wanneer iemand aan de woning komt. Op die manier bespaart u op uw verbruik.

Mooie gevelverlichting die past bij de woning

Het plaatsen van sfeerverlichting aan de gevel, houdt niet alleen in dat dit enkel voor ´s avonds nuttig is. Gevellampen kunnen een onderdeel zijn van de uitstraling van de woning. De gevellampen zijn dan ook overdag een aanvulling op uw woning. Het is daarom belangrijk dat u kiest voor goede sfeerverlichting voor ´s avonds, aanwezig in mooie lampen die passen bij de stijl van de woning. Heeft u een landelijke woning, dan kiest u ook voor landelijke verlichting. U zult zien dat u dan vaak bij mooie gevellantaarns uitkomt. Mooi om overdag te zien en ze geven in de avonduren prachtige sfeerverlichting.

Naar boven, beneden, breed of smal?

Belangrijke keuzes bij het kiezen van sfeerlampen voor aan de gevel, is de vraag of verlichting naar boven (uplight) of naar beneden (downlight) moet schijnen en of u een brede of smalle stralenbundel nodig heeft? Dit is namelijk van groot belang voor de mate van sfeer die u creëert. Met een lamp die de lichtstraal naar boven schijnt, creëert u enigszins een mysterieus effect. Met downlight creëert u een versterkt effect van het maanlicht dat u verlicht. Tevens is het feit dat als u voor gevellampen met een brede lichtstraal kiest, u een grotere omgeving verlicht. Erg handig als u bijvoorbeeld de contouren van uw woning wilt laten zien. Een smalle lichtbundel richt zich juist op één bepaalt punt. Bijvoorbeeld als u enkel de voordeur wilt verlichten of een bloembak aan de gevel.