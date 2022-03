De handen uit de mouwen voor nieuwe bewoners Meermin

In De Meermin in Edam worden talloze leegstaande appartementen compleet gerenoveerd voor gevluchte Oekraïners. Na restauratie van de meeste kamers meldden zich na een oproep veel vrijwilligers aan. Als gevolg van de grootschalige samenwerking werden alle beschikbare ruimtes binnen mum van tijd gereed gemaakt voor bewoning.

Het initiatief om De Meermin beschikbaar te stellen voor de vestiging van gevluchte Oekraïners kwam vanuit verschillende partijen. ,,Onder meer de toekomend eigenaar van het pand, De Wooncompagnie samen met de gemeente en De Zorgcirkel staken de koppen bij elkaar, waarna snel dit besluit werd genomen”, aldus een leidinggevende. Hierna heeft De Wooncompagnie de appartementen bouwkundig in orde gesteld. Dit omdat de appartementen jaren leeg hadden gestaan. ,,Toen wij hier maandag aankwamen stond alles nog leeg en was het vies.” Daar kwam echter snel verandering in. ,,Er kwamen loodgieters, elektriciens, keukeninstallateurs, noem het maar op! Uiteindelijk liepen er zo’n 75 vakmensen rond om de basis in orde te maken.”

Nadat alle appartementen technisch in orde waren gesteld, werd er door de gemeente en CBW, dat alles coördineert, een oproep gedaan om vrijwilligers te trekken. Hier is met veel enthousiasme op gereageerd. ,,Op vrijdag werd al het meubilair geleverd vanuit IKEA, Aaf Beers en Noppes. Vijftig vrijwilligers staken vervolgens de handen uit de mouwen om alles in elkaar te zetten.” En ook op zaterdag en zondag waren er nog steeds veel vrijwilligers bezig met het bouwen, maar ook met de schoonmaak en inrichting van de kamers. Dit kon allemaal zo snel gedaan worden dankzij het vrijwilligerswerk en alle donaties die werden gedaan. Iedereen wilde én heeft een flinke steen bijgedragen!