De Havenfeesten; ‘voor lokaal, door lokaal’

Exact veertig jaar na de laatste editie van de Havenfeesten wordt het volksfeest in het eerste weekend van april nog eens dunnetjes overgedaan. In tegenstelling tot vorig jaar – toen het evenement nog op het Marinapark werd georganiseerd – hebben de feestgangers in 2023 daadwerkelijk zicht op de Volendammer haven. Het lage gedeelte van het Slobbeland zal als decor dienen voor voorlopig de laatste editie van de Havenfeesten. Daarmee is het authentieke plaatje compleet. Medeorganisator Jan Dulles: ,,Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar we gaan straks feesten op ‘heilige grond’.”

Door: Kevin Mooijer

De organisatoren van het evenement hadden zich er al bij neergelegd, de vergunning voor de Havenfeesten op het Marinapark zou niet opnieuw verstrekt worden. ,,Vorig jaar was er sprake van een eenmalig feest. De Havenfeesten werden toen in feite benaderd als een soort bevrijdingsfeest na een lange coronaperiode”, zegt Jaap Kwakman. ,,Na het cancelen van de kermis 2021 twee weken voor tijd, wilde de burgemeester de lokale bevolking per se iets in het vooruitzicht stellen. De Havenfeesten werden die stip aan de horizon.”

De massale opkomst op de eerste Havenfeesten-editie na 39 jaar bevestigde het vermoeden dat de bevolking na de bedrukte coronamaanden toe was aan een volksfeest. Kwakman: ,,Vorig jaar was te gek. We hebben echt een geweldig driedaags muziekfeest neer kunnen zetten, en dat smaakte naar meer.

"De Havenfeesten zijn een mooie aftrap tot een nieuw zwembad voor het Slobbeland"

Maar de vergunningsaanvraag voor een nieuwe Havenfeesten op het Marinaparkterrein werd als niet-ontvankelijk verklaard.” De verwerping van de aanvraag kwam echter niet als een verrassing voor de organisatie. ,,De burgemeester had een jaar eerder al aangegeven dat het om een eenmalig evenement ging op deze locatie. In ons enthousiasme deden we toch een poging. Tevergeefs, zo zou blijken.”

Slobbeland

Onverhoopt werd het Slobbeland een serieuze mogelijkheid voor de Havenfeesten. ,,Eén van ons liep een bestuurslid van Stichting Slobbeland tegen het lijf”, zegt Jan Dulles. ,,Hij gaf aan dat het Slobbeland vanwege de enorme financiële uitdaging waarvoor het staat gebaat zou zijn bij een dergelijk evenement.

"De oudjes kunnen we maar beter in een warmgestookte Jozef laten aanschuiven voor een nostalgische maaltijd"

Met de realisatie van de Havenfeesten op het Slob kunnen we een mooie aftrap geven tot een nieuw zwembad. Die fantastische bijkomstigheid heeft ook bijgedragen aan de steun van de buurtbewoners. De vereniging van bewoners draagt het Slobbeland een warm hart toe. Na het presenteren van onze plannen en de toelichting van het voordeel voor het recreatieterrein schaardden ze zich als een blok achter de Havenfeesten.” Het is dit jaar exact veertig jaar geleden dat de tweede en voorlopig laatste editie van de Havenfeesten werd georganiseerd. ,,Vorig jaar was het verlang na twee jaar droogte zó groot dat het onmogelijk was een realistisch onderzoek naar de behoefte te doen”, vervolgt Jaap Kwakman.

,,De komende editie is een mooie gelegenheid om te peilen of er draagvlak is in Volendam voor dit festival.” De tent die dit jaar ingezet zal worden is een slag kleiner dan de tent van vorig jaar. Dit jaar is er ruimte voor 3.000 bezoekers.

,,Waar wij op hopen is dat iedereen na afloop terug kan kijken op een geslaagd evenement. Dat we de Havenfeesten in de toekomst nog eens kunnen herhalen, er misschien zelfs een periodiek festival van kunnen maken.”

Programma

Net als vorig jaar heeft de organisatie ook aan de senioren gedacht.

Dulles: ,,Het programma voor senioren bevat zootje eten op vrijdag, een wandelend Tamboerkorps-optreden tijdens de Pieperrace van de dijk naar het Slobbeland op zondagochtend en aansluitend een weergaloos spektakelstuk van het Operakoor. En net als vorig jaar hebben we ervoor gekozen om het zootje eten in De Jozef te organiseren. Destijds uit nood geboren vanwege de weersomstandigheden, ditmaal vanwege de onnavolgbare service die De Jozef heeft geboden én om eventueel vergelijkbare weerberichten op voor te zijn. De oudjes zijn natuurlijk wel de meest kwetsbare mensen, die kunnen we maar beter in een heerlijk warmgestookte Jozef laten aanschuiven voor een nostalgische maaltijd.”

Het variërende muziekprogramma in de Havenfeestentent zelf staat garant voor drie avonden knallen en stampen. ,,We hebben geprobeerd een programma samen te stellen dat zoveel mogelijk lokale muzikanten en bandjes bevat”, vervolgt de 3Js-zanger. ,,’Door lokaal, voor lokaal’, dat is het devies van de Havenfeesten. In uitzondering van ‘ABBA Fever’ en de van tv bekende David Bowie tribute band ‘Starman’ is het complete muziekaanbod lokaal.” Vrijdag wordt afgetrapt met veel gitaargeweld; ‘Clapton’s Crossroads’. Daarna de speciaal voor de feesttent samengestelde set ‘Vijftien jaar 3Js The Concert’ – een aanzet naar de nieuwe theatertour die in maart afgetrapt wordt – vervolgens ‘Time Traveling With The Rolling Stones’ en afsluitend ‘ABBA Fever’. Zaterdagmiddag bijt Coldplay-tribute band ‘Yellow’ het spits af. Daarna Battle of the Bands finalist en David Bowie tribute band ‘Starman’ het podium betreden, opgevolgd door ‘Het Beste van de Top 2000 Band’. Daarna pronkt op het programma een opvallende naam: ‘The Jan 80 Project’. Jaap Kwakman lacht: ,,Dat is een gelegenheidsformatie waar wij zelf in meespelen. Het publiek kan een uur lang dansbare ‘bangers’ uit de jaren ’80 verwachten.” Zondag is het feest in de Havenfeestentent. ,,Vorig jaar draaide zondag onverwachts uit op een ware kermisdag. Daar gaan we nu weer voor.” Trammeland begint zondag met een speciaal reünieoptreden, gevolgd door ‘A Neil Diamond Story’, een feestcarrousel met diverse Volendamse artiesten en afsluitend Jan Smit met zijn voltallige liveband.

Ook de 3Js is opgevallen dat de bandjes- en muzikantencultuur in Volendam slinkt. ,,Dit podium kan bijdragen aan de wederopstanding van dat waar ons dorp zo groot door is geworden”, zegt Jan Dulles. ,,Ik herinner me nog goed dat ik als tiener bij een optreden van Kees Nor stond in de Pius X. Met open mond keek ik naar de rockshow die zijn band opvoerde. ‘Dit wil ik ook’, zei ik tegen mezelf.” Het resultaat is bekend.

Jan Dulles hoopt dat het podium van de Havenfeesten eenzelfde werking zal hebben op de nieuwe lichting muzikanten. ,,Onze missie is geslaagd als jonge bezoekers na het bewonderen van lokale acts ertoe leidt dat ze de gitaar een keer oppakken, achter de piano plaatsnemen of op zangles gaan. De behoefte aan de volgende generatie bandjes is nog nooit zo groot geweest. Laat de Havenfeesten de plek zijn waar de herrijzenis van de Volendamse muziekscene zich voltrekt.”