De Heilige Graal van… Cees ‘Jozef’ Veerman

Naam: Cees Veerman ‘Jozef’

Leeftijd: 43

Bands: Mary's Flavour, The Pietels, Cocktail Johnny, Hot Ziggety, A Million Shoes, Tribute to the Cats Band.

Sinds wanneer maak je muziek? Sinds mijn vijftiende.

Hoeveel instrumenten heb je? Drie basgitaren, een contrabas, een akoestische gitaar en een hoop percussie-instrumenten.

Cees’ heilige graal: Een handgebouwde Piet Visser bas uit 1997

,,’Cees, jongen, je kunt ook gewoon gaan bassen. Bassisten zijn schaars, dus de kans op een beter bandje wordt veel groter.’ Dat waren de wijze woorden die mijn broer Joseph sprak”, lacht Cees Veerman ‘Jozef’. De Pietels-zanger nam de wijze raad ter harte. ,,Ik speelde al een tijdje gitaar en had al een onderbuikgevoel dat ik het niet ver zou schoppen als gitarist. Dan maar bassen, dacht ik. Mijn vader is gelijk naar Left Side-bassist Jan Schilder ‘Oog’ gegaan om een oud basgitaartje te lenen voor me. Na een aantal lessen bij Mike Kamp achtte ik de tijd rijp om zelf een basgitaar aan te schaffen. Mike nam me mee naar gitaarbouwer Piet Visser, dezelfde vakman als waar Jaap de Witte zijn kabeljauwkleurige Stratocaster vandaan haalde. Deze basgitaar is niet per se heel bijzonder, maar voor wat hij me gebracht heeft zal ik hem altijd dankbaar zijn. Met dit instrument kwam ik opeens in bandjes als Mary’s Flavour, Cocktail Johnny & the Cadillac’s en Hot Ziggety. Op het podium stond ik tussen muzikanten als Jan Dulles en Dick de Boer, niet de minsten. Uiteindelijk kwam daar de Tribute to the Cats band achteraan. Die filosofie van mijn broer heeft me een groot publiek en verschrikkelijk mooie tijden gebracht…”

Naar eigen zeggen is Cees geen muzikant die gehecht is aan specifieke instrumenten, andere factoren vindt hij belangrijker. Zijn schoenen bijvoorbeeld. ,,Wat een goede schoen kan doen...”, zucht de bassist. ,,Gedegen, nette schoenen en een zware hak kunnen het verschil maken voor een artiest. Wanneer je tijdens een soundcheck, of soms zelfs een optreden, het imponerende geluid van zelfverzekerde stappen op de podiumvloer door de zaal hoort galmen, dan voel je je net Elvis.” Het geheim van Cees’ relaxte podiumpresentatie zit hem dus niet in zijn routine, charisma of instrument. Het zit hem – heel onverwacht – in zijn schoeisel. Maar met of zonder mooie schoenen, onder zijn pseudoniem KC Joseph duikt de zanger binnenkort weer de studio in. ,,Mijn eerste single ‘The Feeling’ van vorig jaar smaakt zeker naar meer. De funkstijl bevalt me heel goed. Ambities heb ik niet echt met het project, het is meer zo dat ik opneem wat ik zelf mooi vind. Misschien dat ik de komende jaren iedere zomer een liedje uitbreng, ik heb in ieder geval nog genoeg liedjes op de plank liggen. De single van vorig jaar is inmiddels 11.000 keer beluisterd, daar ben ik best trots op. Het nieuwe nummer wordt ook heerlijk, uiteraard weer met funky baslijntjes”, Cees lacht: ,,De tekst is wat ondeugend, die moet ik mijn vrouw nog even door laten lezen. Als dat door de keuring is duiken we de studio in.”