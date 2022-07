De Heilige Graal van… Dick Plat

Naam: Dick Plat

Leeftijd: 71

Bands: The Skyriders, Left Side, Canyon, BZN, Carola & Friends.

Sinds wanneer maak je muziek? Op mijn negende begon ik op accordeon.

Hoeveel instrumenten heb je? Een vleugel, viool, accordeon, mandoline, drie gitaren, een altsax en een tenorsax.

Dicks heilige graal: Een Yamaha Conservatory vleugel uit 1973.

,,Mijn eerste piano was een August Förster. In tegenstelling tot een vleugel, die een soort dubbel-mechaniek heeft, had mijn piano een enkel mechaniek”, herinnert Dick Plat. ,,Eind jaren ’70 begon dat tot problemen te leiden. Tijdens mijn studie op het conservatorium studeerde ik klassieke stukken in op een vleugel. En thuis stapte ik dan weer over op mijn piano met enkel-mechaniek. Dat kwam de muziek en mijn techniek niet ten goede. Het verschil zit hem namelijk in de snelheid die het dubbel-mechaniek je biedt. De toets hoeft niet helemaal terug omhoog te komen voordat je hem weer kunt spelen. Bij een enkel-mechaniek is dat wel het geval, waardoor de serene stukken van Chopin opeens een stuk minder fatsoenlijk klinken.” Aldus kwam Dick bij zijn heilige graal. ,,Ik moest dus ook thuis een vleugel hebben. Probleem was alleen dat de vleugel die ik wilde – de Yamaha Conservatory - 17.500 gulden kostte. Ter vergelijking; een huis was 35.000 gulden. Via mijn pianostemmer kwam ik aan een tweedehands model voor vijfduizend gulden minder dan de nieuwprijs.” Dick lacht: ,,Mijn vrouw had wat overtuiging nodig, maar gelukkig heeft ze al die tijd in mij geloofd. Tot op de dag van vandaag is het de beste aankoop die ik ooit heb gedaan.”

Dick is en blijft een eeuwige student. ,,De piano biedt zo ongelooflijk veel mogelijkheden”, zegt hij met een sprankel in zijn ogen. ,,Je kunt tien noten tegelijk aanslaan. De variatie op de piano is eindeloos, daarom ben ik nog altijd op zoek naar nieuwe invalshoeken.” Een favoriete stijl heeft de virtuoze pianist niet per se. ,,Ik houd van bijna alle muziek, maar als ik alleen thuis ben speel ik het liefste jazz en New Orleans. En laten we klassiek niet vergeten. De genialiteit van mannen als Chopin, Bach en Ravel is voor een gewone sterveling niet te bevatten.” De BZN-toetsenist spreekt 44 jaar na aanschaf nog altijd van een droominstrument. ,,Deze Yamaha-vleugel gaat nooit meer weg. Zelfs niet als er iemand voor de deur staat met een Steinway & Sons-vleugel. Dan komt de Steinway wel op deze plek te staan, maar ik zal nooit afscheid nemen van mijn Yamaha.”