De Heilige Graal van… Harmen Veerman

Naam: Harmen Veerman ‘Poessie’

Leeftijd: 75

Bands: Beatboys, Left Side, een duo met Jaap de Witte, een duo met Jan To en uiteindelijk The Tribute to the Cats Band.

Sinds wanneer maak je muziek? Na een niet zo succesvolle poging samen met Theo van Scherpenseel op blaasinstrumenten ben ik op mijn veertiende overgestapt naar de gitaar.

Hoeveel instrumenten heb je? Zeven gitaren, een basgitaar en twee ukeleles.

Harmens heilige graal: Traveler Guitar Ultra-Light.

Ondanks dat Harmen een fraaie, doorleefde Fender Custom Telecaster uit de jaren ’70 heeft liggen, is zijn heilige graal van beduidend mindere kwaliteit. Zijn Telecaster gebruikte de gitarist onder meer om de internationale Left Side-hit ‘(Like a) Locomotion’ mee in te spelen, maar met zijn Traveler Guitar Ultra-Light kan hij op zijn oude dag tegen een palmboom op het strand in Thailand zitten. Voor Harmen is de keuze daarom snel gemaakt. ,,Wij gaan vaak op lange vakanties naar verre oorden. In het tijdperk pre-Traveler Guitar was het bij thuiskomst na vakanties iedere keer alsof ik opnieuw begon met gitaarspelen”, zegt Harmen Veerman. ,,De kracht, eelt en snelheid van je vingers vergaan heel snel. Blijkbaar waren er meer gitaristen die tegen dat probleem opliepen, want opeens was Traveler Guitar daar. In feit is het gewoon een plank met zes snaren. Het stemmechanisme bevindt zich in de plank, waardoor er geen headstock op zit, dat maakt het instrument weer korter. Je stopt hem zo in de hoes en hij past in vrijwel iedere koffer.”

Zoals de merknaam doet vermoeden is de reislustige aard van de muzikant de enige aanleiding geweest om het instrument aan te schaffen. ,,Ik wilde niet meer zonder gitaar op vakantie”, zegt de Tribute to the Cats Band zanger. ,,Maar toen ik de Traveler Guitar inmiddels had bleek dat ik er nog niet was. Het originele instrument betreft slechts de middelste plank. De twee rondvormige zijkanten heeft mijn zwager er later voor me opgezet. Probeer maar eens lekker te gaan zitten met een smalle plank als instrument. Je kunt hem niet goed kwijt op je been of in je schoot. Bij thuiskomst na de eerste reis met mijn heilige graaltje heb ik gelijk een Spaanse gitaar op een stuk rood cederhout gelegd. De vorm overgetrokken en mijn zwager heeft er twee vleugeltjes van gezaagd die hij op de Traveler Guitar heeft gemonteerd. Nu hij de vorm van een officiële gitaar heeft speelt hij heerlijk. En het mooiste; het is zo bevestigd dat ik de zijkanten er zo af kan klikken als hij in de tas moet.” Harmen lacht: ,,Het enige nadeel dat ik kan bedenken is dat de douane op het vliegveld iedere keer denkt dat ik met een jachtgeweer over mijn schouder loop. Het is geen Gibson Les Paul, maar je kunt er wél mee onder een palmboompje zitten, uitkijkend over de Andamanse Zee. Wat kan een mens nog meer wensen?”