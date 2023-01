De Heilige Graal van… Jaap Kwakman

Naam: Jaap Kwakman

Leeftijd: 45

Bands: One Vision, Jen Rog, Blue Bus, daarna gewerkt als sessiemuzikant voor onder meer Sita, Jan Smit, Nick & Simon en daarna 3Js.

Sinds wanneer maak je muziek? Op m’n achtste ben ik begonnen met gitaarspelen.

Hoeveel instrumenten heb je? Tussen de dertig en veertig.

Jaaps heilige graal: Een Lowden O38.

Wat veelzijdigheid betreft zullen er niet veel gitaristen op aarde rondlopen die in de buurt van Jaap Kwakman komen. Hij is het in zekere mate aan zijn stand verplicht een indrukwekkende collectie gitaren te bezitten. En door de jaren heen is hij stapsgewijs gehoor gaan geven aan die verplichting. Gibson, Fender, Martin, Gretsch, Santa Cruz, Jaap heeft het allemaal. Het lijkt een onmogelijke opgave om een heilige graal te vinden in dat imponerende arsenaal. Maar de 3Js-gitarist heeft één klaarblijkelijke favoriet. ,,Deze gaat met me mee het graf in”, zegt hij terwijl hij zijn akoestische Lowden O38 uit de koffer tilt. ,,Dit instrument heeft alles meegemaakt. Gedurende mijn muzikale loopbaan heeft hij me nooit in de steek gelaten. Om nog maar te zwijgen over de liedjes die ik erop heb gemaakt.”

In 1995 bracht de toen nog onervaren muzikant een bezoekje aan de speciaalzaak van Ben Brouwers in Oosthuizen. ,,In mijn zoektocht naar een akoestische gitaar in het hogere segment kwam ik via Dick de Boer bij Ben terecht. Er hingen wel dertig fantastische gitaren. Mijn oog viel op de Lowden O34. De O38 die ik hier heb was niet te koop. Ben had de niet-zo-zakelijke gewoonte om van zijn eigen voorraad te snoepen. Als hij een speciale gitaar binnenkreeg, dan hield hij hem zelf. De overige gitaren verkocht hij overigens ook niet aan de eerste de beste. Hij keek je eerst goed aan en bepaalde dan of hij je wel mocht. Was dat niet het geval, dan ging je zonder gitaar weer richting huis. Ik had geluk, we zijn uiteindelijk zelfs goede vrienden geworden.” Jaap kreeg de Lowden O34 mee om thuis te proberen. ,,Voor een second opinion over het instrument ging ik bij Jan Akkerman op bezoek. Hij zei: ‘Het is een mooie gitaar, maar er hangt een nóg mooiere bij Ben.’ Jan wist Ben te overtuigen de O38 aan me te verkopen. Het bleek de duurste gitaar in zijn winkel, daarom kreeg ik als extraatje levenslange garantie.” Jaap lacht: ,,Daar heb ik al een tijdje niets meer aan; de winkel bestaat al jaren niet meer en Ben is helaas overleden.”

De Lowden heeft Jaap als gitarist richting een bepaalde stijl gedwongen. ,,Het is niet per se een slaggitaar. Maar wil je gebroken spelen, tokkelen, solistisch werk, dan is er geen betere.” Van Jaap zou je hetzelfde kunnen zeggen: zoek je een gitarist voor uitzonderlijk mooie, gebroken partijen met veel geïmproviseerd solowerk, dan is er geen betere. Al sinds zijn tienerjaren hoort Jaap bij de top van Nederland, toch is hij zelf van mening dat hij te lang heeft stilgestaan als het gaat om zijn ontwikkeling als gitarist. ,,Ik heb me de afgelopen jaren meer gericht op produceren – dat is mijn tweede passie – maar ik hoop de komende periode toch echt weer beter te worden op de gitaar. Dat geldt voor alle stijlen. Ik vind alles leuk, en ik wil overal beter in worden.”