De Heilige Graal van… Jan Dulles

Naam: Jan Dulles

Leeftijd: 48

Bands: A Cool Fridge, Cocktail Johnny & The Caddillacs, 3JS

Sinds wanneer maak je muziek? ,,Ik zing in bandjes sinds 1992.”

Jans heilige graal: Een Telefunken U-47 microfoon.

,,In de afgelopen twintig jaar hebben we met de 3JS al zo’n 200 liedjes opgenomen in de studio”, zegt Jan Dulles kijkend naar zijn microfoon. ,,Met de tijd werden onze studio en apparatuur steeds beter, steeds verder uitgebreid. Zo hebben we ook veel verschillende microfoons gebruikt om mijn stem op te nemen. Vaak als we in Studio Arnold Mühren iets opnamen, gebruikte Patrick Mühren voor mijn zang de Telefunken U-47. En niet zomaar. Een prachtige microfoon met heel veel ‘attitude’. Vooral bij mannelijke stemmen wordt de kracht in het middengebied mooi uitvergroot, waardoor de stem energiek en heel dichtbij klinkt.”

De Telefunken U-47 stamt uit de Tweede Wereldoorlog. ,,Adolf Hitler gebruikte deze mic vaak bij zijn toespraken, maar dat is niet iets waar ze mee te koop lopen natuurlijk.” Een historische verwijzing die wel ter harte wordt genomen is de bijnaam ‘Sinatra-microphone’. ,,Frank Sinatra, de ultieme zang-perfectionist. Duizenden liedjes nam hij gedurende zijn carrière op, en in de jaren ’50 ontdekte hij dat deze microfoon voor zijn stem de allermooiste was. Sindsdien was het zijn favoriete microfoon voor opnames. Hij werd er vaak mee gefotografeerd in de studio. Als Sinatra-fan vond ik dat verhaal natuurlijk fantastisch. Maar voor een originele U-47 moet je tegenwoordig ongeveer € 25.000,- neerleggen, dus om er zelf een aan te schaffen vonden wij even teveel van het goeie…”

Naast de U47 was er nóg zo’n heilige graal waar Patrick ook al lang naar op zoek was: de Telefunken Ela M 251. Een opvolger van de U47 die eind jaren ’50 op de markt kwam. Ook Sinatra stapte over naar deze microfoon. Michael Jackson gebruikte hem voor het ‘Bad’-album en ook de karakteristieke zangpartijen van Billie Eilish zijn ermee opgenomen. ,,Op een dag kwam er een microfoon-freak in de studio van Arnold die de kostbare Telefunken-microfoons op een verbluffende manier namaakte. Hij had niet de U-47, maar de Ela M 251 bij zich. Deze man had er twee te koop voor een heel mooie prijs. Dus, met Arnold Mühren aanwezig en Patrick achter de knoppen deden we een A-B-test. Ik zong door de originele en de nieuwe microfoon tegelijk en we konden écht geen verschil horen. We hebben de twee microfoons gekocht, Patrick één en wij één. Sindsdien gebruiken we hem voor elk album. En nog steeds proberen we ook af en toe ook andere microfoons, maar we komen uiteindelijk altijd weer terug bij de Telefunkens.”

,,Laatst las ik toevallig een verhaal dat ik nog niet kende over mijn andere grote idool, Jim Morrison. Voor de opnames van het eerste album van The Doors waren ze in de studio in Los Angeles. De engineer pakte voor de zang de Telefunken U-47, ‘omdat Jim zo’n mooie lage stem had en Frank Sinatra deze ook altijd gebruikte’, had ‘ie gezegd. Jim Morrison bleek ook fan te zijn van Frank Sinatra en reageerde op dezelfde enthousiaste manier als ik: ’Als Frank ‘m gebruikt… Dan wil ik dat ook!’”