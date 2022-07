De Heilige Graal van… Larry Koning

Naam: Larry Koning

Leeftijd: 38

Bands: For Sale, Jane Says, Charming Pigs, Royal Flush, Vegaz, Pink Floyd Experience, The Fix, Tribute to the Cats band

Sinds wanneer maak je muziek? Sinds mijn zeventiende, nadat ik mijn vader zijn liedjes voor The Porgels hoorde instuderen.

Hoeveel instrumenten heb je? Elf gitaren en een ukelele.

Larry’s heilige graal: Een Gibson Hummingbird Deluxe uit 2021. Door Dick de Boer en Kevin Mooijer

,,Dit is de beste akoestische gitaar die ik ooit heb gehad”, zegt Larry terwijl hij zijn prachtige Gibson Hummingbird Deluxe voorzichtig uit de al net zo mooie koffer tilt. ,,Voorheen had ik een Martin, maar dit… Een Gibson Custom Shop, beter wordt het niet.” Zijn ogen glinsteren als hij het stukje vakmanschap voor de zoveelste keer in zich opneemt. ,,Ondanks de geweldige elektrische gitaren die ik heb is dit mijn heilige graal. Hij is nog maar een jaar oud en toch speelt en klinkt hij al fantastisch. Doorgaans is er een jaar of tien voor nodig om een akoestische gitaar écht goed in te spelen. Die sound gaat dus alleen nog maar beter worden.”

,,Ik was op zoek naar een gitaarzaak die zowel de Gibson SJ-200 jumbo-gitaar als deze Gibson Hummingbird had liggen”, herinnert de gitarist en zanger van Tribute to the Cats Band. ,,Had ik even geluk dat Max Guitars ze niet alleen allebei had liggen, maar ook nog eens een Deluxe model Hummingbird. Ik heb daar een middagje gespendeerd, lekker gitaren vergelijken. De SJ-200 vond ik vanwege het jumbo formaat vooral zittend moeilijk te bespelen. Dit model is een slag kleiner en voelde perfect. Toch heb ik die SJ-200 nog niet helemaal uit mijn hoofd gezet…”

Larry heeft al ruim twintig jaar ervaring als gitarist, maar uitgeleerd is hij nog niet. ,,Nu ik deze gitaar heb, speel ik weer heel veel akoestisch. Ik ben van plan wat meer tijd te gaan steken in tokkelen. Fingerpicking, daar ben ik nog niet zover mee als ik zou willen. En deze Hummingbird leent zich daar natuurlijk fantastisch voor.” Nadat Larry lid werd van de Tribute to the Cats Band ging er een nieuwe wereld voor hem open. ,,Ik was gewend om met mijn gitaar naast een gokkast te staan in kleine cafés. En hoewel dat natuurlijk ook zijn charme heeft, word ik nu met de tourbus van m’n eigen band naar optredens gebracht en drink ik voor optredens koffie met bekende artiesten en dj’s. Misschien heeft die stap omhoog onbewust gezorgd dat ik de tijd ook rijp vond voor een top of the bill-akoestische gitaar.”