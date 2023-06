De Heilige Graal van… Laurens Tol

Naam: Laurens Tol

Leeftijd: 33

Bands: AlascA, Almost Famous, Bolistic Smoke, de Top 2000 Band, An Evening With Band, Mission 10, Tientje Vast en Trots.

Sinds wanneer maak je muziek? Op mijn twaalfde ben ik begonnen met gitaarles van mijn vader. Drie jaar later ben ik basgitaar gaan spelen, op aanraden van mijn ouders. Er was namelijk een structureel tekort aan basgitaristen, waardoor de kans op een bandje groter werd. Ik ben blij dat ik die overstap heb gemaakt.

Hoeveel instrumenten heb je? Zeven basgitaren, een elektrische piano en nog zo’n zes gitaren die ik van mijn vader heb geërfd.

Laurens’ heilige graal: Een Fender Precision Bass uit 2012.

Ondanks Laurens Tol over een indrukwekkende collectie instrumenten beschikt, was het geen lastige keuze om zijn heilige graal te benoemen. De Fender Precision Bass heeft een speciale plaats in zijn hart: ,,Dit instrument heeft een eigen ziel”, legt Laurens uit met een glimlach. ,,Telkens weer grijp ik naar deze bas. Het voelt als mijn eigen stem. Hij klinkt niet te gepolijst, maar heeft ook een rauw randje. Hij is veelzijdig en tegelijkertijd uniek. Dit instrument pas perfect bij mij.” De Precision Bass heeft vanwege de humbuckers – pickups die bestaan uit twee spoelen dicht bij elkaar - een donkere klank. ,,Dat maakt het voor geluidstechnici soms een uitdaging om de sound goed over te brengen. Dennis ‘Drum’ stelde ooit daags voor een optreden voor om nog een andere basgitaar mee te nemen, maar daar was ik het zelf niet mee eens. Dit instrument had de ideale sound voor die muziek. Achteraf denk ik dat Dennis achteraf ook blij was dat ik toch mijn vertrouwde Fender meebracht. We konden beiden op complimenten rekenen die avond en de daaropvolgende tour.”

De bassist besteedt minstens een uur per dag aan zijn instrument, vaak zelfs meer. ,,Des te meer je erin stopt, des te leuker het wordt”, benadrukt hij. ,,Ik probeer mijn vocabulaire nog altijd te vergroten. Om dat te bereiken pluis ik bijvoorbeeld stukken uit van andere bassisten en speel ik veel verschillende muziekstijlen. Het geeft altijd een kick om kleine, nieuwe variaties in baslijnen op het podium tot uiting te kunnen brengen.” Hoewel Laurens al veel heeft bereikt als muzikant, heeft hij nog steeds muzikale ambities. ,,Ooit hoop ik een muziekstuk te creëren dat perfect aanvoelt. Heel af en toe hoor je een stuk of een liedje dat klinkt alsof het uit de hemel komt, maar het wordt gewoon door mensen geschreven en gespeeld. Het blijft een streven om daarbij in de buurt te komen.” Waarheen zijn weg ook leidt, Laurens blijft trouw aan zijn geliefde metgezel, de Fender Precision Bass.