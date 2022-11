De Heilige Graal van… Mell

Naam: Melanie Jonk

Leeftijd: 29

Bands: Mol, Mol en Mell, Top 2000 Band, Mell & Vintage Future

Sinds wanneer maak je muziek? Zolang ik me kan herinneren zing ik al. Gitaarspelen begon ik op mijn tiende mee. Vier jaar later begon ik met optreden.

Hoeveel instrumenten heb je? Drie akoestische gitaren (Garrison, Richwood en een Gibson Parlour) en de Gibson Les Paul Goldtop van mijn bap.

Mells heilige graal: Gibson Les Paul Goldtop uit 1969.

,,Deze gitaar heeft jarenlang aan de muur gehangen op mijn slaapkamer in het ouderlijk huis”, zegt Mell terwijl ze de prachtige gouden Les Paul, die ze van haar opa Piet Veerman in bruikleen heeft, uit het standaard pakt. ,,Nu ik terugkijk, denk ik dat hij me die gitaar destijds meegaf om me te triggeren. Om me geïnteresseerd te krijgen in elektrisch gitaarspel. Tot voor kort heb ik me namelijk alleen bezig gehouden met de akoestische gitaar. Vanwege de begeleidende functie is dat voor mij altijd het meest logisch geweest.” De coronapandemie maakte een abrupt einde aan de drukte die Mells carrière teweegbracht. ,,De hele muziek business kwam stil te liggen. Voor het eerst sinds lange tijd had ik weer wat ruimte in mijn agenda. Die tijd wilde ik gebruiken om iets nieuws te leren. Van Nico Brandsen leende ik een Fender Telecaster om elektrisch te leren spelen. Als doel stelde ik de gitaarpartij van ‘Gravity’, een fantastisch liedje van mijn all time favorite hero John Mayer.” De zangeres zou een natuurtalent blijken; ‘Gravity’ is – net als de Gibson Les Paul van haar opa - inmiddels een vast onderdeel van haar liveshows. ,,Alle puzzelstukjes vielen op zijn plek. Nadat ik dat liedje in de vingers had, vroeg mijn bap of ik de Les Paul tijdens mijn theatertour wilde gebruiken…”

,,Deze Gibson is een familiestuk. Mijn bap heeft hem ergens begin jaren ’70 gekocht. Jarenlang heeft hij hem bij The Cats en tijdens zijn solocarrière gebruikt, hij is zelfs in videoclips terug te zien. En nu, vijftig jaar later, heb ik het voorrecht dat ik hem voor mijn muziek mag gebruiken.” In de continue zoektocht naar de perfecte sound heeft Piet ‘de Koster’ de gitaar door de jaren heen aan meerdere ingrepen laten ondergaan. Áltijd met een duidelijke visie die aansloot bij het tijdsbeeld. ,,Tremolo erop, nieuwe elementen erin, een extra volumeknop, tremolo er weer af. Als hij zoekt naar een bepaalde sound, dan vindt hij hem ook. Het mooiste wapenfeit van die theorie is deze gitaar.”

De dagen van stofvangen zijn verleden tijd voor het gouden blues-beest van Mell. In theaters en poppodia door het hele land is het doorleefde instrument weer regelmatig te bewonderen. Zoals het hoort. ,,Tijdens mijn show begin ik er bij een bepaald liedje op te spelen”, zegt Mell die een glimlach niet kan onderdrukken. ,,Op dat moment zeg ik nog niks over de historie van het instrument. Daarmee wacht ik tot het einde van de show. Als ik dan éindelijk mag vertellen van wie de gitaar is, dan hoor je oprechte verbazing en verwondering in het publiek. Iedere keer weer geniet ik van die reactie. Deze Les Paul heeft niet alleen een prominente plek in mijn huidige show veroverend, maar in mijn hele carrière. Ik ben blij dat hij eindelijk weer de liefde krijgt die hij verdient.”