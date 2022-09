De Heilige Graal van... Patricia Sombroek

Naam: Patricia Sombroek

Leeftijd: 31

Bands: Fanfarekorps Wilhelmina, B6, Top 2000-band, De Pietenband en ik heb gastoptredens gedaan bij Vast Countenance, Almost Famous, De Kirries en Beng Beng.

Maakt muziek sinds: Toen ik zes was begon ik op de blokfluit.

Hoeveel instrumenten: Eén trompet die ik in bruikleen heb van het korps

Patricia’s heilige graal: Een Yamaha Xeno, liefkozend genaamd ‘Toeter’.

,,Het enige dat van mezelf is is het mondstuk”, lacht Patricia terwijl ze naar de prachtige, opgepoetste trompet in haar handen kijkt. ,,Als je in het fanfarekorps zit krijg je een instrument in bruikleen. Het enige dat er tegenover staat is dat je zorg draagt voor het instrument en dat je het van onderhoudsbeurten voorziet.” Patricia viel met haar neus in de boter toen ze zich op jonge leeftijd aansloot bij het fanfarekorps. ,,Ik begon op de bugel, maar vanwege een tekort aan trompettisten stapte ik al vrij snel over. Net daarna maakte het bestuur geld vrij om nieuwe instrumenten aan te schaffen. Met de hele sectie bezochten we een speciaalzaak om blaasinstrumenten te testen. Ondanks dat hij niet van mij is, heb ik deze toeter – zo heet ie - dus zelf uitgezocht.” Veel ervaring met de trompet had de muzikante niet nodig om toch een klik met haar instrument te voelen. ,,Ik probeerde de ene na de andere trompet. Waar ik naar op zoek was wist ik niet zo goed. In onzekerheid hopen op het beste. En toen zette ik deze Yamaha tegen mijn mond. Ik wist gelijk dat ik mijn heilige graal had gevonden. Je voelt het als een instrument voor jou is bedoeld. Zelfs als je nog niet zoveel ervaring hebt werkt dat zo.”

Zoals dat geldt voor alle koperblazers, zijn ook trompettisten genoodzaakt om veel te spelen. ,,Je moet je embouchure – de kracht die van je lippen vereist wordt bij het spelen - op peil houden. Doe je dat niet, dan kan je weer van meet af aan starten met opbouwen. Ik verlies over het algemeen geen tijd wat dat betreft. Bij het fanfarekorps en B6 repeteer ik sowieso twee avonden per week. Daarbij komen vaak nog projecten waar ik aan meewerk, dan sta je al gauw drie dagen per week met je trompet in je handen.” Toch zou Patricia graag meer oefenen. ,,Het leukste vind ik klassieke stukken van componisten als Verdi. In die muziek gebeurt zóveel dat er van de noten bijna geen wit van het papier meer te zien is. Daar ga ik nog graag de zolder voor op. Lekker aan mijn techniek werken terwijl ik de mooiste stukken speel.” Patricia lacht: ,,Die voorliefde voor techniekoefeningen en klassieke muziek heeft ertoe geleid dat ik een contract voor het leven heb bij het fanfarekorps.”