De Heilige Graal van… Paul Bond

Naam: Paul Bond

Leeftijd: 30

Bands: Dandelion, AlascA, Yorick van Norden, Judy Blank, VanWyck, Strange Brew, Her Majesty

Sinds wanneer maak je muziek? Op mijn zevende ging ik bij het koor, op mijn tiende begon ik met pianospelen.

Hoeveel instrumenten heb je? Zes gitaren, twee elektrische piano’s, twee orgels, een Wurlitzer, een Hammond, een piano, een dwarsfluit en ik heb her en der nog wat orgels staan.

Pauls heilige graal: een Yamaha piano uit 1977.

,,Je moet keihard werken om iets moois uit deze piano te krijgen”, zegt Paul Bond met een lach op zijn gezicht. ,,Op een vleugel klinkt één noot al mooi, laat staan een goed gespeeld klassiek stuk, maar deze piano verandert in een soort wild paard als je er klassieke stukken op probeert te spelen. Het is iedere keer een zoektocht over het klavier om de juiste speelwijze te vinden voor bepaalde nummers.” De piano – die in het leslokaal van PX staat – heeft de stempel studiepiano. ,,Het is geen vlaggenschip. Hij is niet mooi, klinkt niet geweldig, maar je kunt er wel op leren spelen. Tien jaar lang heb ik lesgegeven op deze piano. Leerlingen die binnenkwamen en begonnen met ‘Mieke heeft een lammetje’ staan nu bij grote projecten op het podium. Ik heb ontzettend veel talent zien ontbloemen achter deze piano. Dat is geweldig om mee te maken.”

Paul speelt een stukje ‘Birmingham’ van zijn held Randy Newman. ,,Dit instrument is totaal niet dynamisch”, zegt hij na het aanslaan van de laatste noot. ,,Daarom leent het zich perfect voor het New Orleans-stijltje. Het is een soort kroegpiano, dus met het brengen van de dronken sfeer die veel van Randy Newmans liedjes bevatten heeft hij weinig moeite.” Naar eigen zeggen heeft Paul zijn huidige carrière te danken aan het simpele instrument. Onder zijn artiestennaam P.J.M. Bond timmert de Volendammer indrukwekkend snel aan de weg in de landelijke muziekscene. Hij is vaste pianist van verschillende landelijke acts, speelt met regelmaat op de imposante Steinway & Sons vleugel in Het Concertgebouw en in oktober komt zijn debuutalbum uit. De landelijke recensenten dichten Paul een gouden toekomst toe, maar Paul toont zich bescheiden: ,,Ik oefen nog iedere dag. Natuurlijk wil ik altijd beter worden, betere liedjes schrijven, maar wat ik het allerliefste zou willen is in het hoofd kruipen van Randy Newman. Dat je leert begrijpen hoe hij denkt. Newman benadert de piano met een andere mindset dan 99% van alle andere pianisten. Hij is volledig vrij achter zijn instrument. Het is een soort ambitie van me geworden om Randy Newmans genialiteit uit te diepen. Dat zal ongetwijfeld een muzikale reis worden die een leven lang gaat duren. En die reis is begonnen op deze Yamaha, mijn heilige graal.”