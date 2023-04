De Heilige Graal van… Sonny Kwakman

Naam: Sonny Kwakman

Leeftijd: 31

Bands: Devotion, Blinded Light, Gold Water, The Ocean, Filantropisch Orkest, Volendam Meets ABBA, Lefesta, de Vrienden van band.

Sinds wanneer maak je muziek? Ben op mijn achtste begonnen op een Spaans gitaartje dat ik voor mijn communie kreeg. En vanaf mijn twaalfde ben ik serieus gaan spelen.

Hoeveel instrumenten heb je? Vijf elektrische gitaren, een akoestische gitaar en een Rickenbacker bas.

Sonny’s heilige graal: Een Gibson Les Paul Custom.

,,Als je deze gitaar aansluit blaas je iedereen omver”, zegt Sonny terwijl hij zijn gitzwarte Gibson Les Paul uit de koffer tilt. ,,Het geluid is extreem. Een volle sound die niet te vergelijken is met een andere gitaar.” De roemruchte power van de Les Paul is niet de enige reden waarom de gitarist dit instrument als heilige graal aanwijst. ,,Ik heb een fantastische gitaar van het minder bekende merk Fernandes. Hij heeft qua uiterlijk veel weg van de Les Paul, maar qua sound zijn ze goed te onderscheiden. Ik moet bekennen dat ik verreweg het meeste speel op mijn Fernandes, en dat heeft alles te maken met de Floyd Rose tremolo en de sustainer humbucker. Die sustainer – het woord zegt het eigenlijk al; ‘aanhouden’ - biedt me de gelegenheid oneindige noten te spelen. Bij het grote publiek is het bekendste voorbeeld daarvan de hoge noot die sporadisch wisselt in U2’s ‘With or without you’. Dat soort trucs geven je als gitarist zoveel extra mogelijkheden. Spelen wordt er nóg leuker door.” En toch is de Les Paul Sonny’s favoriete gitaar. ,,De Gibson heeft een grote sentimentele waarde voor mij…”

Door het actieve bandjesleven van Sonny’s vader Ben kwam hij al op jonge leeftijd achter de schermen te kijken in de lokale muziekscene. ,,Mijn vader speelde met onder meer Edwin Zwarthoed en Gabriel ‘Gabi’ Niculescu in The Ocean, een Led Zeppelin coverband. Gitarist Gabi en mijn vader waren goed bevriend. Zo goed dat ik, jong als ik was, ook bevriend met hem raakte. Door alleen maar te kijken naar zijn virtuositeit heb ik veel kunnen leren van Gabi. Een van mijn eerste gitaren was een Gibson Les Paul Standard. Gabi had een zwarte Les Paul Custom, mijn droomgitaar. En dan hoor je dat Gabi ongeneselijk ziek is.” Bedrukt wendt Sonny zijn blik af. ,,In zijn laatste maanden verkocht hij zijn gitarencollectie. Ik kan er nog steeds droevig van worden. Op bezoek bij Gabi thuis zag ik zijn Les Paul. Hij zag waarschijnlijk aan mijn gezicht dat ik onder de indruk was van de gitaar. Na een paar minuten vroeg hij of ik interesse had om hem over te nemen. Ik heb direct mijn eigen Les Paul Standard verkocht om de Custom van Gabi over te kunnen nemen. Dat deze gitaar van hem geweest is maakt dat ik hem nooit meer weg zal doen. Ik ben nog iedere dag blij met de Les Paul.” In de drukke periodes speelt Sonny vier dagen per week minstens een uur per dag gitaar. ,,Ik speel vaak gelijktijdig in meerdere bandjes en projecten. Dat kan uitdagend zijn, maar het maakt ook dat ik snel beter word in uiteenlopende stijlen. Mijn ultieme muzikale droom is om met een vaste band het land in te gaan. Lekker spelen in theaters en feestzalen. Het hoeft niet eens per se met eigen muziek, zolang ik maar lekker op mijn Les Paul kan scheuren.”