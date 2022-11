De Heilige Graal van… Youri Mooijer

Naam: Youri Mooijer

Leeftijd: 29

Bands: Blanco, The Dance Commanders en Midnight Bandits.

Sinds wanneer maak je muziek? Op mijn vijftiende begon ik met drummen.

Hoeveel instrumenten heb je? Twee drumstellen, twee gitaren en een basgitaar.

Youri’s heilige graal: DW Performance Series

Zolang hij zich kan herinneren tikt Youri Mooijer met zijn vingers op alles waar geluid uitkomt. Jarenlang werd het diner in huize Mooijer genuttigd onder muzikale begeleiding van de jongste zoon. Na iedere hap volgde een met bestek geïmproviseerde metal-drumsolo op de eettafel. Op zijn vijftiende verruilde Youri de eettafel voor een drumstel. ,,Dat was toen ik Muse ontdekte”, zegt hij. ,,Die drummer van Muse is zo ongelofelijk goed. Hij onderscheidt zich met zijn aparte beats, weet altijd te verrassen. Door hem besloot ik op drumles te gaan.” Na de eerste sessie vroeg de drumleraar bij wie Youri voor die tijd al op les was geweest. De onervaren drummer bleek talent in overvloed te hebben. Een jaar later trad hij toe tot zijn eerste bandje: Blanco. ,,De band was geen lang leven beschonken, maar ik heb er wel memorabele momenten aan overgehouden. Als zestienjarigen stonden we in De Jozef in het voorprogramma van The Tribute to the Cats Band. Bij het nummer ‘Who’ll stop the rain’ van CCR zongen honderden mensen mee. Dat is een mooie opsteker als je net komt kijken in de muziek. Later, tijdens een optreden in PX, werden we tijdens ‘Drunken lullabies’ op het podium vergezeld door een mannetje of vijftig. Zingen, dansen, razen, ontblote bovenlijven. Een moshpit óp het podium van PX. Dat vergeet je nooit meer.”

Het muzikale vuurtje was definitief aangewakkerd. ,,Ik raakte verslaafd aan drummen. Op het industrieterrein in Edam huurde ik een gedeelte van een loods om mijn drumkit op te zetten. Daar kon ik ongehinderd repeteren, zonder dat iemand last van me had.” Via een vriend raakte Youri backstage bij een 3Js concert in gesprek met drummer Ton Dijkman. Het klikte, de routinier nodigde de beginnend muzikant uit in zijn drumstudio. ,,Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met het echte werk. Een tijdje terug stond Jack ‘Dekker’ in deze rubriek met zijn DW-drumstel. Ik sluit me volledig bij zijn lofzang over het merk aan. DW, dát is wat je wilt als drummer. Na één keer op zo’n drumstel te hebben gespeeld, bleef de superieure DW-sound me achtervolgen.” Een online zoektocht leidde tot een prachtige vondst. ,,Ik wist een DW Performance Series op de kop te tikken. Dat is absoluut mijn heilige graal. Althans, voor nu. Mocht de kans zich ooit voordoen om een DW Collector’s Series te scoren, dan pak ik hem mee beide handen aan. Maar daarvoor moet ik eerst de jackpot winnen…”