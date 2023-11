Tamara en Rosemarie: ,,Help Arnolda’s honden”

‘De Hel van Amfissa’

Met een gebroken hart en een adoptiehond aan hun zijde vertrokken Tamara Tol en Rosemarie Schilder afgelopen week uit het Griekse Amfissa. Wat begon als een weekje vrijwilligerswerk bij Dog Rescue Greece groeide uit tot een levensveranderende ervaring. Tamara is inmiddels beschermvrouw van het opvangcentrum voor viervoeters zonder perspectief, gerund door de Nederlandse Arnolda. ,,Puppy’s zonder moeder, dobberend tot hun buik in het water, honden die al jarenlang uitzichtloos achter tralies zitten,” somt Tamara op, terwijl ze een blik werpt op de schuwe hond achter haar. ,,Ik heb er één kunnen redden, maar ik had niets liever gewild dan ze alle 250 een nieuw, veilig thuis te bieden.”

Door: Kevin Mooijer

Eén hond liet bijzonder diepe sporen na bij Tamara en Rosemarie. ,,Dat arme dier houdt me wakker sinds het eerste moment dat ik hem zag”, zegt Rosemarie geëmotioneerd. ,,Tien jaar lang heeft hij achter tralies doorgebracht, zonder beschutting. Hij heeft niemand kwaad gedaan. Alleen pech dat er geen betere plek voor hem is.” Rosemarie blikt terug op haar ontmoeting met de hond. ,,Toen hij ons zag naderen, stond hij kwispelend op, probeerde wanhopig zijn kop door het hekwerk te duwen zodat we hem konden aaien. Mijn hart brak...” Na toestemming te hebben gevraagd om bij de hond naar binnen te gaan, werd de deur geopend. ,,We hebben hem verwend met snoepjes en speeltjes, even met hem gespeeld, geknuffeld en geaaid. Maar uiteindelijk moesten we hem weer achterlaten.” Sinds die dag gaat er geen nacht voorbij dat Rosemarie niet aan hem denkt. ,,Mijn hart huilt voor dat arme dier.”

Hel

'De Hel van Amfissa': een naam die boekdelen spreekt en het grootste verblijf van het hondenopvangcentrum karakteriseert. Arnolda draagt zorg voor maar liefst 60 trouwe viervoeters. Haar opvangcentrum maakt deel uit van een groter geheel, met in totaal 250 honden op het complex. Helaas hebben 190 van hen minder geluk gehad.

‘‘Overal waar je kijkt, hebben honden je hulp nodig”

,,Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de lokale gemeente,” legt Tamara uit. ,,Er wordt min of meer van Arnolda verwacht dat zij op den duur ook dit deel op zich zal nemen, maar op dit moment is dat onmogelijk. Ze heeft budget en hulp nodig om de verblijven te renoveren. Het gedeelte waar zieke en gewonde honden worden behandeld, bevindt zich in een verlaten slachthuis. Een pand dat dringend een opknapbeurt nodig heeft. De vloer zit vol gaten, het ontbreekt aan isolatie. Het is hartverscheurend om te aanschouwen hoe deze arme dieren daar moeten overleven.” Via social media deelt de Nederlandse Arnolda haar belevenissen bij Dog Rescue Greece. Rosemarie: ,,Ik volgde het account al een tijdje. Als er dan een adoptiehond geplaatst werd, tagde ik Tamara wel eens.” Tamara: ,,Nadat ik me wat meer had verdiept in Dog Rescue Greece, besloot ik een donatie te doen. Een paar dagen later nam Arnolda contact op; ze vroeg of ik beschermvrouw wilde worden van haar stichting. Ik gaf aan dat ik als dierenvriend daar zeker een goed gevoel bij had, maar dat ik dan wel alles wilde weten over het hondenasiel.”

Bezoek

Op uitnodiging van Arnolda streken Tamara en Rosemarie begin november neer in Amfissa. ,,We hebben meteen de handen uit de mouwen gestoken,” zegt Rosemarie. ,,Je kunt daar niet stil blijven zitten. Overal waar je kijkt, hebben honden je hulp nodig. En dat houdt nooit op; zeven dagen per week hebben de dieren verzorging nodig. Maar de omstandigheden zijn schrijnend. Als de faciliteiten worden verbeterd, als er voldoende voer en medicijnen zijn, en de honden een dak boven hun hoofd hebben, dan kan Arnolda zich meer richten op het belangrijkste: de zorg voor de honden.”

‘‘Het herinnerde haar aan haar overleden dochtertje, dat felblauwe ogen had”

Engel

De dames hebben niets dan respect voor de oprichtster van dit nobele initiatief. Tamara benadrukt: ,,Er zijn echt mensen die hun leven wijden aan anderen. Mensen die zichzelf wegcijferen om anderen een mooier leven te bieden. Arnolda doet dat dag in, dag uit voor de honden van Amfissa. Samen met haar man heeft ze Dog Rescue Greece opgezet, en na zijn overlijden is ze in haar eentje doorgegaan. Ze is volledig afgekeurd, mag niet meer werken en leeft van een bescheiden inkomen, en zelfs dat besteedt ze aan medicijnen en voer voor de honden. We hebben diepe waardering voor wat ze doet.”

Het bezoek aan Amfissa liet Rosemarie en Tamara achter met diep aangrijpende herinneringen. ,,Tijdens een rondleiding kwamen we in het voormalige slachthuis,” blikt Rosemarie terug. ,,Ons gesprek echode door de hal. Arnolda vertelde dat ze graag luistert naar muziek van BZN en van Tamara. Ze vroeg of we misschien het BZN-nummer 'Blue Eyes' voor haar wilden zingen. Het herinnerde haar aan haar overleden dochtertje, dat felblauwe ogen had.” Rosemarie slikt: ,,Natuurlijk hebben we het voor haar gezongen... Wat zij allemaal heeft meegemaakt. Hoeveel kan een mens dragen? En dan toch iedere ochtend in alle vroegte opstaan om 250 honden een toekomst te proberen geven. Sinds vorige week ben ik ervan overtuigd dat er engelen bestaan op aarde.”

‘‘Er is enorme behoefte aan ondersteuning van stagiaires en handige vrijwilligers die willen bijdragen aan de renovatie van de verblijven”



Crowdfundingsactie

De hondenopvang die Arnolda beheert, heeft al aanzienlijke verbeteringen ondergaan, maar volgens de vrouwen is de situatie voor veel van de 60 honden nog steeds schrijnend. ,,De winters zijn behoorlijk koud in Amfissa,” zegt Tamara. ,,Veel honden slapen in een open kooi, zonder beschutting. Als het heeft geregend staan ze dagenlang in de modder. Er moet iets gebeuren, en wij hebben een mooi voorbeeld gezien van een stap in de goede richting. Een lokale timmerman heeft aangeboden geïsoleerde hondenhokken te bouwen voor honderd euro per stuk. Hij heeft er al een aantal geleverd; het zijn prachtige huisjes waarin de honden graag de warmte opzoeken. Precies wat ze nodig hebben.”

Om de financiering van zoveel mogelijk hondenhokken mogelijk te maken, hebben Tamara en Rosemarie een crowdfundingactie gestart. ,,Elke euro komt rechtstreeks ten goede aan Dog Rescue Greece,” verzekert Rosemarie. ,,In een ideale wereld kan Arnolda elke hond die wordt gebracht of gewond binnen een paar weken een nieuw thuis bieden. Ze houdt elke hond sowieso eerst een periode in de opvang om ze te steriliseren, ziekte- en vlooivrij te maken en om het karakter te leren kennen. Niet elke hond is nu eenmaal geschikt voor adoptie. Voor de geschikte honden werkt Arnolda veel met gastgezinnen in Nederland. Een gastgezin biedt een hond ongeveer drie weken onderdak, waarna het dier naar zijn forever home kan verhuizen. Zo wordt de arme dieren een eerlijke kans op een waardevol leven geboden."

Steun en hulp gevraagd

,,Dog Rescue Greece heeft hulp nodig op vele fronten,” deelt Tamara. ,,Natuurlijk zijn donaties van harte welkom, maar er is ook een dringende vraag naar gastgezinnen voor de adoptiehonden. En dan hebben we het nog niet eens over de broodnodige verbeteringen van de opvangfaciliteiten. Alle hulp, groot en klein, wordt met open armen ontvangen. Arnolda zou bijzonder dankbaar zijn voor de ondersteuning van stagiaires en handige vrijwilligers die een weekje willen bijdragen aan de renovatie van de verblijven. Van de vloer in het hospitaaltje tot aan de elektriciteit en verwarming die dringend herstel behoeven – er is genoeg te doen.” Voor degenen die vrijwillig een steentje willen bijdragen, wacht een warm welkom in een prachtig appartement waar kosteloos verbleven kan worden. ,,Onze eigen ervaring daar heeft ons diep geraakt, en we streven ernaar om volgend jaar terug te keren, hopelijk naar een plek waar de omstandigheden voor deze dierbare dieren zijn verbeterd.”

Ga voor meer informatie naar www.dogrescuegreece.nl of volg Dog Rescue Greece op Facebook. Wil je een donatie doen? Klik dan hier: https://www.gofundme.com/f/help-griekse-zwerfhonden-de-winter-door?member=29827271