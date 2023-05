De redactie aan het woord

De hypocrisie van heldenverering

Wekelijks delen verschillende Nivo redacteurs een persoonlijke boodschap met u. Soms serieus, maar meestal met een knipoog. Kevin is deze week aan zet.

Met 3-0 afgedroogd worden en toch staat het hele dorp dronken op de in oranje rook verhulde Dijk. Van die instelling zouden bepaalde landelijke media nog wat kunnen opsteken. En dan met name media die weigeren te erkennen dat ook Nederlandse sporters die op het wereldtoneel staan fouten kunnen maken, of zelfs regels kunnen overtreden. Toen Arjen Robben in 2014 als een stervende zwaan het strafschopgebied van Mexico indook, knepen we met z’n zeventienmiljoenen een oogje toe. Speelt een willekeurige Nederlandse spits in een buitenlandse competitie een draak van een wedstrijd, dan ‘krijgt hij niet één bruikbare bal’. Met stip het meest tenenkrommende voorbeeld vinden we in de Formule 1. Rijdt Max Verstappen een stuk of drie collega’s van de baan, dan is het de schuld van iedereen behalve die van ‘Max’.

Persoonlijk sta ik wel open voor het idee dat een Nederlander zo nu en dan minder kan presteren dan de oppositie. Ook een Nederlander kan zijn dag niet hebben. De reden van de partijdigheid in de landelijke media is ongetwijfeld op een winstmodel geënt. ‘Laten we de naïeve kijker indoctrineren met een onrealistisch beeld waarin ‘onze’ sporter heer en meester is in alles wat hij doet, dan worden ze fan en blijven ze terugkeren.’ En het werkt. Als gevolg van de vaak onterechte verheerlijking heb ik noodgedwongen mijn abonnement op Viaplay moeten stopzetten. Ik wil als neutrale kijker van een mooie wedstrijd of race genieten, maar dat wordt je onmogelijk gemaakt. Niet alleen het feit dat ‘Max’ je door de strot wordt geduwd speelde me parten, maar ook de chronische taalachterstand van de analisten werd onverteerbaar. De sportnetwerken zouden een voorbeeld aan Volendam moeten nemen – en dan bedoel ik niet qua taalgebruik: Hier vieren we massaal dat we niet bij de slechtste drie horen. Het omarmen van die bescheidenheid door de landelijke sportzenders zou de neutrale kijker een hoop moois brengen.