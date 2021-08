De impact van bewindvoering

Redenen voor bewindvoering zijn verschillend. Iemand kan problematische schulden hebben of niet in staat zijn om eigen financiën te beheren. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met dementie, een geestelijke of lichamelijke beperking of met een verslaving. Ook mensen die uitgebuit worden, kunnen onder bewind komen. Bewindvoering beschermt mensen tegen zichzelf. Het is echter wel een zeer ingrijpende maatregel. Iemand onder bewind kan namelijk niet meer bij zijn eigen geld en vermogen. Omdat bewindvoering zoveel impact heeft, moet een rechter toestemming geven hiervoor. Een rechter geeft pas toestemming als er gegronde redenen zijn voor bewindvoering.

Rechter stelt zich terughoudend op

Een rechter geeft dus niet zomaar standaard toestemming voor bewindvoering. Normaliter stelt hij zich terughoudend op. De aanvraag van bewindvoering begint bij rechtspraak.nl. Iemand kan voor zichzelf of voor een ander persoon een aanvraag doen. Hier staan formulieren die de rechter in gevuld moet ontvangen. Daarna stuurt de rechtbank een uitnodiging voor een besloten zitting. Een advocaat is dus niet nodig. Tijdens deze zitting stelt de rechter een aantal vragen. Vervolgens neemt de rechter een besluit over het wel of niet toekennen van de bewindvoering. Meer weten over bewindvoering? Zoek dan eens op ‘bewindvoering’ en je plaatsnaam. Bijvoorbeeld: bewindvoering Rotterdam.



Het takenpakket van de bewindvoerder

De bewindvoerder mag zelf gekozen worden. Het is aan de bewindvoerder de taak om de financiën goed te beheren. Jaarlijks moet hij rekening en verantwoording afleggen aan de rechter. Het takenpakket van de bewindvoerder bestaat onder andere uit de volgende punten: opstellen budgetplan, betalingen doen volgens budgetplan, aanvragen van zaken als toeslagen, kwijtschelding gemeentelijke belasting en bijzondere bijstand kosten bewindvoering, het doen van de belastingaangifte en het opstellen van een boedelbeschrijving. Daarnaast is het een misverstand dat een bewindvoerder ook schulden aflost. Maar dit is geen standaard taak van een bewindvoerder. Bewindvoering is namelijk wat anders dan schuldsanering.



Switchen van bewindvoerder

Het kan gedurende de bewindvoering natuurlijk gebeuren dat de samenwerking met de bewindvoerder niet helemaal naar wens verloopt. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn: vanwege de reisafstand is het niet eenvoudig om de bewindvoerder te bezoeken, de communicatie verloopt stroef of erger: de schuldenlast neemt toe. Het is dan mogelijk te switchen, mits de rechtbank akkoord gaat. Een ander bewindvoerderskantoor kan helpen met advies geven of een second opinion uit te voeren, die kijkt naar de kwaliteit van de dienstverlening. Meer informatie over overstappen naar andere bewindvoerder? Zoek dan ook op ‘overstappen bewindvoerder’.



Financiële zorgverlening

