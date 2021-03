De juiste kunstkerstboom: creëer de perfecte sfeer!

Partner content

Als je uiteindelijk de allermooiste kunstkerstboom hebt uitgezocht, ben je er nog niet. Natuurlijk moet de boom worden versierd en zijn verschillende accessoires beschikbaar om je huiskamer helemaal in de kerstsfeer te krijgen. De standaard voor je boom is net zo belangrijk, want die maakt het plaatje echt af. Gebruik je de metalen of plastic standaard welke vaak wordt bijgeleverd? Ga je voor een rotan omhulsel of is een mooi kleedje om de standaard wikkelen ook prima? Tegenwoordig zijn er meer opties voor standaarden en omhulsels. De houten standaard is een optie waar je snel verliefd op wordt om verschillende redenen!

Duurzaam

In onze huidige maatschappij wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Een houten standaard is van natuurlijk materiaal gemaakt, wat beter voor de natuur is dan de metalen of plastic standaarden. Een goede houten standaard, droog bewaard, gaat ook net zo lang mee als deze andere opties. Qua duurzaamheid is een houten standaard dus het beste met een kerstboom kopen!

Sfeer

Je wilt het plaatje natuurlijk afmaken door de beste sfeer te creëren voor jouw huis of bedrijf. Een houten standaard past in vele inrichtingen. Deze standaard is terug van weggeweest, gemoderniseerd en dus helemaal retro. Heb jij een retro inrichting? Dan maakt deze standaard jouw kerstdroom compleet. Ben jij echter een meer landelijk-type, is deze standaard ook perfect! Het houten design is erg warm en zal een landelijke sfeer dan ook benadrukken. Hout wordt ook vaak gebruikt om een industrieel interieur meer warmte te geven. Ook in de strakkere inrichtingen zal deze standaard dus ook zeker niet misstaan.

Stabiliteit

De houten standaarden van vroeger leverden nog wel eens flink in als het ging om stabiliteit. Deze standaarden hadden vaak alleen een grote spijker in het midden waar je (echte) kerstboom dan op bleef staan. De nieuwe houten standaarden zijn zo ontworpen dat ze net zo stabiel zijn als alle andere standaarden op de markt. Je schuift het onderste gedeelte van je prachtige kunstkerstboom in de standaard, draait hem aan, en je kerstboom gaat de komende weken/maanden nergens meer heen!

Kleur

Bij een scala aan kunstkerstbomen, die standaard geleverd worden met een houten poot, is door de fabrikant met precisie gekeken welke kleur de houten standaard moet hebben. Zo heb je houten standaarden met een blanke look en een donkere look. Bij de fabrikant is gekeken bij welke standaard de boom het meest tot zijn recht komt. Hierdoor haal jij altijd de juiste combinatie in huis!