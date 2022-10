Evaluatie bepalend voor toekomst van Volendammer kermis

‘De kermisinvulling van 2022 was een pilot’

Op 22 september ontvingen de gemeenteraadsleden bericht van het college van burgemeester en wethouders betreft de aanstaande kermisevaluatie. In de brief werden de ambities van de gemeente met betrekking tot de toekomst van de kermis kenbaar gemaakt, alsmede dat de naderende evaluatie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijk, deskundig bureau. Dit om te voorkomen dat het beeld ontstaat dat de gemeente haar eigen vlees keurt. ,,Hoewel veel mensen een geweldige kermis hebben beleefd, zijn er ook andere geluiden geweest. Daar sluiten we onze ogen niet voor”, zegt kermiswethouder Angelique Bootsman. ,,Door middel van een uitvoerig onderzoek willen we antwoorden op vraagstukken als: Wat kan er anders of beter? En hoever moet de rol van de gemeente reiken bij het organiseren van de (draai)kermis.”

,,De afgelopen kermis was een pilot”, verklaart Angelique Bootsman. ,,Voor het eerst sinds lange tijd vierden we kermis zonder beunen op de dijk en met niet één, maar twee grote feesttenten. Bovendien keerde de draaikermis terug naar de Oude Kom. Door de aantrekkingskracht van de vier locaties werd het publiek verspreid en kan de gemeente wat veiligheid betreft terugkijken op een geslaagde kermis.” In de aanloop van de (vanwege coronamaatregelen afgelaste) kermis van 2021 klopte een groep ondernemers bij de burgemeester aan.

,,De horecaondernemers onder hen uitten hun zorgen betreft de buitenproportionele aantrekkingskracht van de beun. Met vijf- à zesduizend bezoekers was de veiligheid niet langer te waarborgen. In de vorm van de Uis Faist-tent werd een alternatieve, beheersbare feestlocatie gepresenteerd. De gemeente heeft het plan beoordeeld en heeft een vergunning verstrekt voor één jaar. De kermisinvulling van 2022 was een pilot. De intentie om naderhand te evalueren is er altijd geweest.” De ophanden zijnde evaluatie betreft een tweeledige opdracht.

‘De komende weken zullen er tientallen gesprekken met betrokkenen worden gevoerd’

,,Ten eerste wordt getoetst of de voorbereiding van de kermis nog toereikend is voor een evenement van dergelijke omvang. Ten tweede willen we in kaart brengen hoe de betrokkenen de kermisdagen van 2022 hebben ervaren”, zegt de wethouder. De komende weken zullen er tientallen gesprekken met betrokkenen worden gevoerd. ,,Er staan momenteel vijftig namen op de interviewlijst. Mensen uit onze eigen organisatie, de horeca, de tenten, de kermisexploitanten, politie, veiligheid en andere belanghebbenden zullen uitgenodigd worden voor een gesprek. Nadat die interviews zijn afgerond en verwerkt wordt er door het bureau dat de evaluatie uitvoert een advies gepresenteerd voor het college van B&W. Naar verwachting zal dat plaatsvinden in november van dit jaar. Op basis van het gepresenteerde advies in combinatie met input van de inwoners van Edam-Volendam én de ambities van de gemeente wordt de toekomstige kermis vormgegeven.” De ambities van de gemeente worden in de brief aan de raadsleden als volgt geformuleerd: ‘Een toekomstbestendige kermis die gezellig is, met een sterk lokaal karakter; Een kermis die beheersbare risico’s kent; Een kermis met een goede samenhang tussen de verschillende elementen (draaikermis, feest, horeca, muziek-kermis, de tent(en), en de gezelligheid op de dijk); Professionalisering van de organisatie, inclusief een duidelijke scheiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; Adequate samenwerking met betrokken externe partijen.’

,,Voor nu is het afwachten wat de tendens van de verschillende evaluatiegesprekken zal zijn”, zegt de VD80 wethouder. ,,Het verzamelen van relevante kennis en informatie is een tijdrovende klus. Maar stap voor stap komen we dichter tot een toekomstbestendige kermisinvulling.”