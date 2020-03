‘Er gebeuren soms ongelukken, omdat mensen tegen elkaar aankomen’

De Koningsspil hoopt op verbetering ‘veredelde parkeerplaats’

De gemeente Edam-Volendam moet iets doen aan het terrein rond basisschool ‘De Koningsspil’ in Oosthuizen. Dat vinden ouders, kinderen en medewerkers van de school. Zij noemen het schoolplein ‘een veredelde parkeerplaats’. Al vanaf het moment dat het gebouw werd opgeleverd, klaagt men hierover. Binnenkort gloort er hoop. Dan praat de gemeenteraad over een voorstel om het terrein te verbeteren. De partijen: Lijst KRAS, CDA, PvdA en Zeevangs Belang lijken sowieso vóór de ideeën te zijn.

Door Laurens Tol

Tot die tijd moeten de kinderen van De Koningsspil het doen met de situatie zoals die nu is. Luuk Honings (11) en Bart Klaassen (12) hopen dat er binnenkort iets zal veranderen. Nu ondervinden ze namelijk regelmatig de beperkingen van het huidige schoolplein. Luuk vertelt: ,,Er gebeuren soms ongelukken, omdat mensen tegen elkaar aankomen. Dat komt omdat we niet zoveel ruimte hebben. Daardoor krijg je ook meer ruzie en discussie met elkaar over dingen.”

Kinderen als Luuk en Bart kunnen nu al voetballen op het schoolplein. Alleen is de mogelijkheid daartoe beperkt. Ze mogen het balspel alleen spelen in de daarvoor bestemde ‘voetbalkooi’. Bart: ,,We zouden daarom heel graag een veldje willen hebben waar we op kunnen voetballen. Doordat we weinig ruimte hebben, gaat de bal nu vaak over het hek in de sloot en het weiland. Sowieso hebben we ook bomen nodig voor verkoeling. Want in de zomer werd het 32, 34 graden. Toen bleven we liever binnen, omdat het prettiger was om daar te zitten. Als we dan buiten zijn, zit iedereen dichtbij elkaar op dezelfde schaduwplek. Anders krijg je het veel te warm.”

‘We willen best helpen

om nieuwe ideeën

uit te voeren,

maar moeten wij

dan nu wéér

alles voorfinancieren?’

Al eerder beloofde men verandering aan de leerlingen van de Koningsspil. Tot nu toe wachten de kinderen daar nog op. ,,Wij zitten nu in groep 8. Toen wij in groep 6 zaten, zou er al iets gaan gebeuren. Er is niks van gekomen. Alleen één veldje kwam erbij. Dat maakten wij samen met de vorige groep 8. De gemeente heeft daar niks voor gedaan.”

De ouders van de leerlingen en de schooldirectie namen al meer van dit soort vrijwillige initiatieven. Sieta Dolstra was daar als directeur van de Koningsspil nauw bij betrokken. ,,Een tijd geleden kregen we van de gemeente het stukje groen achter de school cadeau. Met een grote groep ouders hebben we geprobeerd om daar iets van te maken. We hebben ook veel te danken aan sponsors. Vele zaterdagen waren we met deze tuin bezig. Het was een helse klus, kunnen we wel zeggen. Ik zag mijn man in die tijd niet veel. Het is wel mooi om te zien dat wij als dorp sterk zijn en zoiets van de grond krijgen”, vertelt Sieta.

Over de brug

Veel van de kosten voor de aanleg van de tuin achter de school kwamen voor de rekening van ouders en andere geldschieters. Sieta hoopt dat de gemeente in de nabije toekomst over de brug zal komen met een financiële bijdrage om het schoolplein te verfraaien. ,,Des te meer het dorp samenwerkt, des te beter. We willen best helpen om nieuwe ideeën uit te voeren. Maar moeten wij dan nu wéér alles voorfinancieren?”

De lokale partijen Lijst KRAS, CDA, PvdA en Zeevangs Belang, erkennen dat er dingen verkeerd zijn gegaan bij De Koningsspil. De normale procedure die geldt bij de oplevering van een schoolgebouw zou niet gevolgd zijn. Daarom denken deze partijen mee met de ouders en de schooldirectie. Ze gaan de situatie aankaarten tijdens de komende raadsvergadering of uiterlijk tijdens de volgende in april.