De Kunstmaand prikkelt jong en oud door de hele gemeente

In het weekend van 15 en 16 oktober was er een voor in de boeken: door de hele gemeente was het genieten van kunst in alle vormen. Lezingen, rondleidingen, exposities en artistieke feestelijkheden, het aanbod was divers en uitgebreid. Dat de interesse in kunst en cultuur in onze gemeente groot is bleek uit het grote aantal bezoekers in het derde weekend van de Kunstmaand.

Door: Babiche Tervoort

Het succesvolle weekend startte vrijdagmiddag in hotel Spaander. Geheel in de traditie van Artist in Residence, droeg Sanne Rous vrijdag haar kunstwerk over aan Jeroen Kuling. Net als vroeger kunstenaars hun logies aan Leendert Spaander betaalden met een schilderij, deed Sanne Rous dit door een enigszins mysterieus kunstwerk achter te laten in het hotel. Zij heeft zich laten inspireren door een schilderij van een eenvoudige Volendamse vrouw dat in de ontbijtzaal van Spaander hangt.

Poëzie is te gek!

In restaurant Smit-Bokkum stond vrijdagavond poëzie centraal. Het afgelopen jaar heeft Evert Smit Dichter des Waterlands de omgeving in woord en rijm in beeld gebracht. Met zijn gedichten wist hij lezers keer op keer te verrassen. Vrijdagavond sloot Evert zijn periode als Dichter als Waterlands af met de presentatie van zijn bundel in een wel heel bijzondere vorm. Evert overhandigde zijn gedichten op wijnflesetiketten aan wethouder Kees Schilder in een speciaal wijnkistje. Veertien etiketten met gedichten vormen met elkaar de tekst Poëzie is te gek!. “Poëzie verrijkt je woordenschat, je wereld. Ik roep dus iedereen op om gedichten te lezen”, aldus Evert die ondanks de drukte van zijn restaurant tijd heeft weten te vinden om maar liefst 14 verrassende gedichten te schrijven.

Enorme veelzijdigheid aan beeldende kunst

Afgelopen weekend was ook het tweede weekend van de Open Atelier- en Kerkenroute. De veelzijdigheid en het talent van de deelnemende kunstenaars die meededen werd alom geprezen. De ateliers van beeldend kunstenaars uit Katwoude, Edam en in Warder werden goed bezocht. Ook in een aantal kerken in de Zeevang konden bezoekers werken van kunstenaars uit de gemeente bekijken. Fotograaf Charlotte de Boer vertelt verrukt: “We kunnen terugkijken op twee geweldige weekenden in het kerkje van Middelie. Zondag was het zo druk, amper tijd voor even een broodje tussen door”. Ook Jongerenfotograaf des Waterlands Chris Bond exposeerde in dit drukbezochte kerkje. Met zijn serie Volendam in de Goot bracht hij Volendam in beeld in reflecties in het water. “De reflecties vind ik interessant omdat deze ons dorp in een soort van alternatieve werkelijkheid weergeven.”, aldus Chris die met plezier terugkijkt op zijn expositie in Middelie.

Drukte alom

Ook in het Edams Museum was het druk. Bezoekers konden een speciale rondleiding volgen en restaurator Lidwien Wösten vertelde zondag in een afgeladen burgemeesterskamer over het restaureren van schilderijen. Lidwien: “Het restaureren van het schilderij Oud-hollandsch Binnenhuis van Nicolaas van der Waay voor het Edams Museum was een bijzonder leuke klus. De Volendamse vrouw op het schilderij spat nu als het ware van het schilderij. Heel speciaal ook dat het doek nu precies op de plek hangt waar de Volendamse op het schilderij staat.”

Het Kinderkunstatelier in PX afgelopen maandag was eveneens een groot succes. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar oud maakten gretig gebruik van allerhande materialen die in het atelier lagen. Je kunt het zo gek niet bedenken of de kinderen konden er mee aan de slag. Het ging vooral om ontdekken en plezier hebben, en een pret, dat hadden de deelnemertjes zeker!

Nog veel meer te beleven in de Kunstmaand

Frank Bond, Projectleider van de Kunstmaand, kijkt tevreden: “We zitten nu halverwege de Kunstmaand en we zijn ontzettend blij te zien hoe er door jong tot oud door onze hele gemeente wordt genoten van kunst en cultuur. We krijgen de afgelopen weken niet alleen zicht op nieuwe geïnteresseerden, maar ontvangen ook aanmeldingen van kunstenaars en makers met allerlei initiatieven en ideeën voor toekomstige edities.”

Het immens populaire Kunst Kijken Volendam viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan en vindt komend weekend plaats. Meer dan 60 kunstenaars doen mee en als vanouds is PX weer het kloppend hart van de route die door heel Volendam loopt. Naast deze kunstroute, die inmiddels een begrip is, kun je deze maand ook naar de tentoonstelling End of the Road met werk van Wiard Riemersma in Edam.

Behalve exposities heeft de Kunstmaand heeft ook nog 2 lezingen op het programma staan. Donderdag 20 oktober vertelt Jannig Kwakman over Volendammer kunstenaars met een eigen stijl en Edwin Becker geeft de 28ste een lezing over Paul Signac. Beide lezingen vinden in plaats in hotel Spaander. Aanmelden kan via de website van Bibliotheek Waterland.

Voor kinderen is er deze week ook nog van alles te beleven. De eindexpositie Kunst is een bijzonder kind in bezoekerscentrum De Breek laat werken van kinderen zien en in zowel het Volendams als het Edams Museum kunnen kinderen met bingo en speurtochten de musea leren kennen. In PX draait donderdag een kinderfilm, het Nederlands Marionettentheater in Edam heeft leuke voorstellingen en ook het museumschip de Halve Maen is geopend. Bekijk het complete programma van de Kunstmaand op de website.