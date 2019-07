De laatste woontrends: wat besteed je uit en wat kun je zelf doen?

Als inwoner van Volendam wil je natuurlijk een woning die up to date is. Daarom is het belangrijk om de laatste woontrends goed in de gaten te houden. Welke woontrends zijn momenteel populair? Welke verbouwingen en aanpassingen kun je zelf uitvoeren en voor welke projecten heb je een klusjesman, bijvoorbeeld een loodgietersbedrijf uit de regio, nodig? Die inspiratie op met de onderstaande ideeën en binnenkort ziet jouw interieur er weer helemaal eigentijds en opgefrist uit!

Een goede voorbereiding is het halve werk

Voordat je begint met het aanpassen van het woninginterieur, is het aan te raden om brede inspiratie op te doen. Bepaal wat je precies wilt aanpassen en hoe. Passen jouw plannen binnen jouw persoonlijke budget? Welke kleuren en woonstijl - denk aan landelijk, industrieel of juist vintage - wil je accentueren? En wat wordt de exacte indeling van de betreffende ruimte? En, last but not least: ga je de klus alleen uitvoeren of schakel je daarvoor ene klusser uit Volendam of Amsterdam in?

Een badkamer met een natuurlijke uitstraling

In 2019 zijn badkamers met een natuurlijke sfeer helemaal in. Dit kun je bereiken door te kiezen voor zachte kleuren als groene, lichtbruin of roze. Het badkamermeubilair heeft voor een natuurlijke, landelijke uitstraling houten elementen nodig. Tegelijk wil je natuurlijk een tijdloze badkamer, die er jarenlang tegenaan kan. Gelukkig botst landelijk niet met modern of tijdloos. Zeker niet als je een Volendamse of Amsterdamse klusjesman een lokaal loodgietersbedrijf inschakelt om een douchecabine met regendouche of een comfortabel ovalen bad te plaatsen.

De keuken moderniseren

Een van de grootte woontrends van dit moment is het fenomeen woonkeuken. Dit is een moderne, eigentijdse keuken die ruim is opgezet en multifunctioneel is. Bij een woonkeuken gebruik je deze ruimte niet alleen om te koken of een ontbijt klaar te maken, maar ook al leefruimte. Deze klus kun je zelf oppakken, maar heb je geen ervaring met keukenverbouw schakel dan zeker een loodgieter uit de buurt in of een Amsterdams loodgieterbedrijf of een ervaren klusjesman. Maar hoe creëer je een woonkeuken? Dit kan onder meer door te kiezen voor een kookeiland met krukken erbij. Door een dekplaat over het kookstel van het eiland te leggen, kun je deze snel omturnen tot een gezellig bartafel of eettafel. Zet er wat krukken bij en... je bent klaar! Nog levendiger wordt een woonkeuken als je een barretje in de keuken laat inbouwen. Bijvoorbeeld met een wijnkoelkast of een biertap als extra luxe. Of breek een muur weg, zodat de keuken met de eetkamer verbonden kan worden.

Een loungeset en terras in de tuin

Comfort staat in 2019, net als in 2018, voorop bij de inrichting van de woning en de tuin. Binnen kun je dit realiseren door een houthaard te kopen, relaxte eetstoelen of een comfortabele relaxfauteuil. Maar ook buiten kan het comfort snel verhoogd worden door en terras aan te leggen met een lekker zittende loungebank, een tuinhaard en - voor het geval het regent - een terrasoverkapping. De klus kun je zelf oppakken als je een handige doe-het-zelver bent: een terras aanleggen os namelijk niet ingewikkeld als het lijkt. Zeker niet als er al stenen of een harde onderlaag voor het terras aanwezig is.

Een uitbouw voor extra leefruimte

Wie de mogelijkheid heeft, doet er slim aan om een serre of uitbouw te maken bij zijn/haar woning in Volendam. Om zo extra woonruimte te creëren. Populair is het aanbouwen van een glazen serre als werkruimte, met schuifpui. Deze ruimte kun je tijdens de lente en zomermaanden perfect gebruiken als luxe werkkamer. Schijnt de zon? Dan gaat de schuifpui open en kun je tijdens het thuiswerken heerlijk bruin worden en genieten van de zonnestralen. Nog luxueuzer en relaxter maak je deze ruimte door het interieur mooi te decoreren of door er een wijnkoelkast in te plaatsen. Zo kun je na het werken nog even genieten van een heerlijke witte of rode wijn. En... de investering van een serre betaalt zich altijd weer terug, want jouw woning wordt direct meer waard!

Besteed aandacht aan de verlichting

Een trend op het gebied van wonen die in de afgelopen jaren enorm groot is geworden en prima zelf - zonder klusser - opgepakt kan worden, is fraaie led-verlichting installeren op meerdere plekken in de woning. Met name donkere plekken als de badkamer, keuken of de achterzijde van het huis lenen zich voor het aanbrengen van sfeervolle lampen. Natuurlijk kies je hierbij direct voor de nieuwste mogelijkheden, zoals smartverlichting die op afstand bestuurbaar en instelbaar is via Internet of Things.

Nieuwe raamdecoratie

Raamdecoratie is vaak het eerste dat voorbijgangers zien als je jouw woning in of rond Volendam passeren. En aangezien je maar één kans krijgt voor een eerste indruk, kun je het beste maar kiezen voor moderne en nette raambekleding. De keuze op dit gebied is enorm. Denk aan plissegordijnen, houten lamellen of aluminium luxaflex. En nog mooier: raambekleding zelf afmeten en ophangen is werkelijk een fluitje van een cent. Hiervoor heb je geen externe klusser nodig!