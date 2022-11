‘Mijn drijfveer? Vuilniszakken vol krantenknipsels bij Pearle!’

De man achter de geliefde Sinterklaas-rebus

Hoewel de winter nog niet in beeld is, wordt de gezelligheid van de feestdagen al voelbaar. De moppies liggen al in de schappen, de herfstbladeren waaien door de straten, op de radio klinkt zo nu en dan al een kerstliedje en in de Nivo verschijnt de eerste Sinterklaas-rebus. In samenwerking met Pearle Opticiens organiseert de Nivo ieder jaar het mateloos populaire raadsel. Maar wie maakt de fantastische rebussen die zo’n beetje heel Volendam bezighoudt in november?

Door: Kevin Mooijer

Vuilniszakken vol krantenknipsels worden er jaarlijks bij Pearle aan de Edammerweg ingeleverd. ,,Dat is de reden waarom ik ermee doorga”, lacht bedenker Wim Koning (83). ,,In de Nivo zie ik de dame van Pearle tussen een berg krantenknipsels zitten. Daaruit kunnen we opmaken dat de lezer hem graag oplost!” Jaren terug werd Wim benaderd door Nivo-icoon Pius Schilder. ,,Pius wist dat ik graag tekende. Hij vroeg me of ik interesse had om een rebus te maken voor de krant. Dat pakte hij slim aan, door gelijk aan te geven dat hij heel goed wist hoeveel werk het was. Hij haalde me over. Zo ben ik er destijds ingerold.”

,,Na verloop van tijd ben ik ermee gestopt”, vervolgt de creatieveling. ,,De hoeveelheid tijd die het bedenken en uitwerken van de rebus in beslag nam ging me tegenstaan. Ik kreeg last van de druk die de rebus met zich meebracht. Kees van Zelst heeft het stokje toen van me overgenomen. Na hem heeft zijn zoon de rebus een aantal jaren voor zijn rekening genomen. En uiteindelijk kwam de Nivo weer bij mij uit. Ik heb altijd goed contact gehad met Pius. Vorig jaar was het eerste jaar zonder hem. Toen ik de rebus voltooid had, belde ik Pius’ zoon René.” Wim lacht: ,,Hij bood me gelijk een contract voor het leven aan. Ik moet bekennen dat ik er toch wel enorm veel plezier in heb. Het starten kan zwaar wegen, maar als ik eenmaal bezig ben vind ik het hartstikke leuk om te doen. Sommige mensen verzamelen postzegels. Ik maak rebussen.”

Vier korte rijmpjes met betrekking tot Sinterklaas, dat is waar de rebus uit bestaat. ,,Het moet grappig zijn, actueel, relevant, maar je moet ook voorzichtig zijn. Je moet ervoor waken dat je je mening over bepaalde situaties niet door laat schemeren. De boodschap van de rebus moet vrolijk zijn en moet over kinderen, de intocht en het Sinterklaasfeest gaan. Ik denk dat dat ook dit jaar weer zeker gelukt is.” Veel plezier en succes met het oplossen van de eerste rebus!