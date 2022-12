Minderjarig meisje misbruikt in vluchtelingenopvang

De Meermin lijkt broeinest voor misdrijf

Kindermisbruik, prostitutie, drugshandel, intimiderend gedrag naar personeel, mishandeling en verschillende vormen van overlast. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die de afgelopen maanden in vluchtelingenopvang De Meermin aan de orde zijn geweest. Forum voor Democratie Edam-Volendam fractievoorzitter Jaap Schilder heeft een brief met vertrouwelijke informatie van de Meermin-programmamanager gericht aan het college van Edam-Volendam weten te onderscheppen. Uit de inhoud van de brief blijkt dat er sinds juli meerdere incidenten hebben gespeeld, met als dieptepunt het seksueel misbruik van een minderjarig meisje in de kinderkamer van De Meermin.

Begin maart werd op de website van de gemeente Edam-Volendam aangekondigd dat voormalig verzorgingstehuis De Meermin in Edam zou worden ingezet als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Slechts een paar dagen later toverden tientallen vrijwilligers de 70 appartementen in tot leefbare, huiselijke kamers. Met open armen werden de van oorlog vluchtende mensen ontvangen. De eerste vier maanden in het tijdelijke verblijf verliepen rustig en zonder incidenten. In de zomervakantie veranderde die tendens, zo is in de memo te lezen. De sfeer werd grimmiger. Er ontstonden irritaties en problemen onder bewoners, mensen ervoeren psychische problemen, begeleidend personeel kreeg te maken met intimiderend gedrag van bewoners, er werd drugs gevonden, er was aanleiding om bewoners te verdenken van prostitutie, gestolen fietsen werden bij De Meermin teruggevonden en een meisje werd nota bene in de kinderkamer onzedelijk betast door een mannelijke medebewoner.

"In sommige gevallen werden de vrouwen hardhandig de auto’s in getrokken"

De aanranding van het minderjarige meisje zou uiteindelijk bij de zedenpolitie terecht komen. Tijdens een bezoek aan het politiebureau in Alkmaar werd besloten dat een politiebezoek aan het adres van de dader zou volstaan.

De nachtelijke brandwacht en externe ooggetuigen wisten op te merken dat vrouwen uit De Meermin regelmatig ’s avonds door passerende auto’s werden opgepikt. In sommige gevallen werden de vrouwen hardhandig de auto’s in getrokken. De memo toont dat de schrijnende voorvallen tot noodgedwongen aanscherpingen van de huisregels in De Meermin hebben geleid. Zo werd er onder meer een beveiliger ingezet, werden er camera’s geïnstalleerd, de entree werd ‘s nachts tussen 00.00 en 7.00 uur afgesloten en nachtelijke bezoekjes werden verboden. Ingrijpende maatregelen voor een omgeving die in de beginmaanden getekend werd door harmonie. De Meermin zou een veilige haven moeten zijn voor van oorlog vluchtende gezinnen, maar lijkt een broedplaats voor criminaliteit en ontucht. De verwachting is dat de opvang langs de Paulus Pietersstraat nog aanzienlijke tijd noodzakelijk zal zijn.

Reactie gemeente

Het artikel, gebaseerd op snippertjes informatie verkregen uit een Woo verzoek, is wat ons betreft op een selectieve manier weergegeven.

We hebben te maken met vluchtelingen uit een oorlogsgebied. Veelal vrouwen en kinderen. Deze mensen zijn totaal ontheemd in onze opvang in Edam terechtgekomen. Ze hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ze hebben hun familie en echtgenoten moeten achterlaten. Ze zijn getraumatiseerd door het oorlogsgeweld dat ze hebben gezien en hebben ondergaan.

Volwassenen en kinderen

Het gaat hier om een zeer kwetsbare groep volwassenen en kinderen die vooral rust en tijd nodig hebben om hun ervaringen te kunnen verwerken. Maar ook in bescherming moeten worden genomen tegen negatieve invloeden van buitenaf. Ze zijn kwetsbaar en afhankelijk en mede daarom een makkelijke prooi voor criminelen die gebruik proberen te maken van die kwetsbaarheid. En daar heeft onze groep in de Meermin ook mee te maken gehad.

Voorvallen

In de beginmaanden zijn er voorvallen geweest. Hier is direct actie op ondernomen. Zo is de beveiliging opgeschroefd, is de toegang vanaf 23.00 uur ’s avonds aangescherpt en zijn er samen met de bewoners en de locatiemanagers tal van afspraken gemaakt om de leefbaarheid en veiligheid van de bewoners te vergroten. We zijn iedereen dan ook erg dankbaar die zich de afgelopen maanden hiervoor heeft ingezet.

Gemeenteraad

Maandelijks zijn alle leden van de gemeenteraad bijgepraat over alle ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld in de Meermin. Ook over de genoemde kwesties. Over zaken die het strafrecht betreffen worden vanuit de gemeente geen mededelingen gedaan; dit is aan politie en justitie. Het is van groot belang om hen als volksvertegenwoordigers op de hoogte houden. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. En als de raadsleden vragen hebben, dan zijn daar democratische wegen voor die ze als raadslid kunnen bewandelen om die vragen te stellen. Er volgt altijd een antwoord.

De leden van de gemeenteraad zijn onlangs op werkbezoek geweest in de Meermin. Men was onder de indruk. Daar hebben ze kunnen zien dat er inmiddels een kleine samenleving gegroeid is. Een samenleving waar veel mensen in een kleine ruimte er met elkaar alles aan doen om het leven in deze donkere tijd wat betekenis te geven.