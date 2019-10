De Meermin-muurtuin fraai versierd door “De Triade”

“Met De Triade, daar zijn we heel blij mee”, sprak de leiding van “De Meermin”. In de voortuin zijn drie steigerhouten banken geplaatst, die door leerlingen van “De Triade” gemaakt zijn.

Ook voor de tuin hebben ze verschillende werkstukken gemaakt. Een tijd geleden zijn er enkele vogelhokjes in het timmerlokaal van de technische school gemaakt door de leerlingen. Naast de drie banken hebben ze ook de muur, grenzend aan De Meermin-tuin, fraai aangekleed. Vier lijsten met stalen rasters erin, zijn mooi opgemaakt.

In het midden is een grote tuinposter opgehangen en daarop zitten weer verschillende stemmig gekleurde vogelhokjes. Het ziet er prachtig uit en de bewoners genieten nu dagelijks van het uitzicht op de tuin, waarvan de kale muur nu mooi opgesierd is.