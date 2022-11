De Meeuwen leggen Vestingloop af

Vanochtend vlogen er 37 meeuwen richting Edam, waar de vestingloop op het programma stond. Omdat er bouwwerkzaamheden waren op de Baandervesting moest het parcours dit jaar iets verplaatst worden naar de Burgemeester Versteeghsingel. Rond de klok van kwart over 10 druppelden de eerste meeuwen de kantine binnen van de AV Edam om hun startnummer op te halen.

Om klokslag 11 uur gingen alle meeuwen als een raket er vandoor en gelukkig was het bijna droog. De top drie Bouke, Joost en Tyas waren weer compleet en gingen uitmaken wie er als eerst over de finish zou komen. Het was Bouke Bouma die als eerste over de finish kwam met in de achtervolging Joost en Tyas. Vorige week was onze Strava verslaggever Johan Smit nog de nummer één en kwam vandaag als nummer vier over de finish. Wanneer ga je weer eens voluit Johan? Ook onze kersverse papa Erik Beudeker en bijna burgemeester van de Biemster liep een goede wedstrijd. Dat kan ook niet anders met zijn vrouw en dochter langs het parcours. Martien de Graaf kwam vandaag ook weer binnen in de top tien, Martien kan hardlopen en fotograferen tegelijkertijd.

En dan komen we bij de vrouwen. Petra Vink is bijna niet te verslaan en schudde na vier kilometer Gina van Riesen van haar af met in de achtervolging Margriet Sta van Uitert. Na drie slechte wedstijden liep Arno van Ballegooij vandaag weer een zeer tevreden wedstijd. Arno moest de laatste drie wedstrijden Petra en Gina voor zich laten gaan en zelfs vorige week ook nog Margriet. Als je dan de finishvlag ziet aankomen en denkt: “ik ben er", dan komt Enno Veerman nog even voorbij stormen met nog vijf meter voor de finish. Enno je bent een nieuwe meeuw, dus zal ik even de regelementen even uitleggen: je mag alle meeuwen inhalen behalve Arno. Yvonne Bond was weer hersteld van een blessure en liep ook weer een lekkere wedstrijd, ze werd vandaag toegejuicht door haar man Frank Bond die wegens een blessure niet mee liep.

Volgende week vliegen de meeuwen naar Hoorn voor de 10 km Eenhoornloop .

Arno van Ballegooij