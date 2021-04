De mooiste en leukste campings van Nederland

Sinds vorig jaar is het kamperen immens populair geworden. Waarom? Veel buitenlandse vakanties konden niet doorgaan door het Coronavirus. Veel vakantiegangers hebben eieren voor hun geld gekozen en zijn voor een binnenlandse vakantie gegaan.



Naast kamperen zijn ook vakantiehuisjes in Nederland zeer populair geworden in het voorjaar, de zomer en het najaar. Nederland wordt door vele Nederlanders weer opnieuw ontdekt. Ook voor dit jaar worden er veel binnenlandse boekingen verwacht op campings en vakantiehuizen. Met name campings en vakantiehuizen Zeeland zijn populair vanwege de prachtige stranden en idyllische dorpjes langs de kust. Maar er zijn ook meer plekken in ons landje die zeer geschikt zijn voor de zomervakantie! Deze campings zijn beoordeeld door 25000 gasten voor de ANWB Camping van het Jaarverkiezing. Lees daarom verder!



Gezinscamping De Paal

Camping de Paal ligt in Noord Brabant en is speciaal ingericht voor families met kinderen. Dit kun je herkennen aan de grote zandspeelplaats, aanwezigheid van veel speeltoestellen, zwembaden, kinderboerderij en een groot piratenschip. Ook beschikt de camping over een leuk animatieteam en is er op de camping enorm veel te beleven voor jonge kinderen. Daarnaast ligt de camping midden in het natuurgebied De Kempen, dat grenst aan de Belgische grens. In dit heerlijke natuurgebied kun je lekker wandelen en fietsen. De camping is autoluw en beschikt ook over huurtenten, cottages en kleine vakantiehuisjes. Zo hoef je zelf niet eens een eigen tent te hebben

Kleinste camping van Nederland?

Camping de Nesse is een kleine camping in Noord Holland midden in een rustig landschap, eigenlijk tussen de boerderijen in, maar wel dichtbij de kust! Kom hier kamperen in een tent, caravan of met de camper. Ook is het mogelijk om in een van de twee hooiberghuisjes te overnachten, best uniek toch? Voor de jongsten is er een dierentuintje en een speelplaatsje. De elektrische fiets mag ook mee, want die kun je in de schuur opladen, zodat je de volgende dag een heerlijke rit kunt maken door de duinen. Met ongeveer 20 staplaatsen kun je dit bijna de kleinste camping van Nederland noemen.

Vakantiepark slash luxe kamperen

Als je op zoek bent naar een vakantiehuis Veluwe, maar waar je wel een beetje het back to basic gevoel krijgt, zit je goed op camping en vakantiepark Liederholt in Beekbergen goed. Midden in het bos vind je prachtige luxe chaletjes, lodges, safaritenten en cottages. Op en top luxe vind je in de wellness chalets met eigen sauna en massagedouche. Stap direct de natuur in en maak mooie natuurtochten door de natuurgebieden van de Veluwe. Ook is deze plek zeer geschikt voor kinderen dankzij de aanwezigheid van veel speeltuinen en een verwarmd buitenbad. Heerlijk, back 2 basic!



Last but not least, Camping Helfterkamp

Ook deze camping wordt zeer goed beoordeeld in de categorie mooiste Charme Camping. Camping Helfterkamp ligt in Vaassen. Daar waar natuurgebied de Veluwe vorm begint te krijgen. De camping heeft het boerenleven-stijl. Alles is terug te vinden, groen gras, fluitende vogels, vee en boerenschuren. In de boerenschuur bevindt o.a. een bibliotheek, tv en poolbiljart. Daarnaast zijn er veel velden waar de tent opgezet kan worden en een aantal velden beschikken over een speeltuin. Ideaal als je de kleintjes in de gaten houden moet, maar zelf lekker bij de tent wilt blijven zitten. Het meest comfortabele aan deze camping is de ligging, namelijk in de bossen. Lekker uit de wind, maar heerlijk in de zon! Rondom de camping ligt een prachtig fiets- en wandelnetwerk!