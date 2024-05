Originele popmuziek met een vleugje Americana

De muziek van Loes Fabienne binnenkort live in de PX

15 juni belooft een prachtige avond te worden voor de lokale muziekliefhebbers. Loes Fabienne, geboren en getogen in Volendam, treedt namelijk samen met haar band op in de PX. Loes, die tevens singer-songwriter is, vertelt over haar muzikale ontwikkeling op school en hoe haar nummers tot stand komen. Door: Jos de Boer

,,Muziek speelt van jongs af aan al een belangrijke rol in mijn leven”, vertelt Loes. "Met name zingen heb ik altijd al leuk gevonden. Nadat mijn zus op gitaarles ging, besloot ik ook te leren spelen. Na wat optredens op de middelbare school werd ik gevraagd om lid te worden van het PX Songwriters Guild. Dit was een fijne omgeving om mij verder te ontplooien als beginnend singer-songwriter. Na lang nadenken besloot ik mij volledig te wijden aan de muziek. Zo heb ik vier jaar lang gestudeerd aan de Herman Brood Academie, waarbij mijn focus lag op zingen. Tijdens deze opleiding heb ik veel geleerd over het spelen in een band, en heb ik goede vrienden gemaakt. Na deze vier jaar had ik het gevoel dat ik nog verder moest leren. Daarom studeer ik nu aan de Rockacademie in Tilburg. Dit is een intensieve studie, waar wij onder andere leren over verschillende genres, muziektheorie en het schrijven van goede teksten. Waar de Herman Brood Academie soms voelde als ‘lang leve de lol’, is deze studie een stuk uitdagender.”

Eigen sound

De invloeden uit haar kindertijd zijn goed terug te horen in de popnummers van Loes: ,,Thuis stond er eigenlijk altijd wel muziek aan. Mijn ouders luisterden veel naar artiesten als The Eagles, Dolly Parton, Emmylou Harris en Johnny Cash. Op de Herman Brood Academie hing er een echte rock- en indiecultuur. Daardoor vond ik lange tijd dat countrymuziek niet cool was. Toch merk ik de laatste tijd dat mijn eigen liedjes steeds vaker iets weg hebben van country en americana. Mijn ouders hielden ook erg van punk, en de ‘attitude’ van dit genre spreekt mij ook enorm aan. Bij het optreden in de PX zullen de verschillende invloeden goed terug te horen zijn in onze liedjes. De band en ik kijken er erg naar uit om hier ‘thuis’ een keer op te treden en om ons materiaal te laten horen aan een groot publiek.”