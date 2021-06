UITNODIGING

De N247 ondergronds? Denk mee!

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met regiogemeenten,

de Vervoerregio Amsterdam en de Dorpsraad Broek in Waterland

de mogelijkheden om van de provinciale weg N247 ter hoogte van het

dorp een onderdoorgang te maken. Wat zijn volgens u de kansen?

En wat mag absoluut niet worden vergeten? We nodigen bewoners

en belanghebbenden uit de regio van harte uit om met ons mee te

denken en te praten.

Adviesbureau Arcadis voert de vervolgstudie naar de mogelijke

onderdoorgang in Broek in Waterland uit. Bewoners en belanghebbenden

uit de regio kunnen meedenken in twee reeksen bijeenkomsten,

zogenoemde ateliers. Eén atelier richt zich op de eindfase, de andere

op de periode tijdens de bouw van zo’n mogelijke onderdoorgang.

U kunt zich nu aanmelden!

Kijk op onderdoorgangn247biw.pleio.nl voor meer informatie

over de ateliers. En over hoe u zich kunt aanmelden.

We zien u graag tijdens de bijeenkomsten en kijken uit naar

uw waardevolle inbreng!

De vervolgstudie wordt uitgevoerd binnen het provinciale programma

Bereikbaarheid Waterland. Hierbinnen werken de Vervoerregio

Amsterdam en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam,

Purmerend en Amsterdam samen met de provincie aan de

bereikbaarheid en verkeersveiligheid binnen de regio Waterland.