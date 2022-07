Bedrijf in Beeld

De Napolitaan: bakermat van kwaliteitskoffie

Koffie tot kunst verheven door Niels Persoon. Aan de Julianaweg 200 in Volendam schuilt een nog relatief onbekende parel: De Napolitaan. Wie binnenstapt bij deze specialist in koffie- en espressomachines is meteen verkocht. Authentieke topmerken zoals La Pavoni, La Marzocco en Jura staan er rijkelijk uitgestald. ,,Ik heb bijna alle machines op voorraad en kan áltijd aan de machine komen die iemand zoekt. Bovendien ben ik met Jura machines vrijwel altijd meer dan 10% goedkoper dan ergens anders.’’ Aldus eigenaar en smaakpurist Niels Persoon (51) uit Monnickendam.

Ondanks zijn liefde voor koffie, rolde Niels zo’n vier jaar geleden min of meer per toeval in de koffie branche. ,,Ik had thuis een Nespresso staan en ik dacht: ik wil een keer een échte Jura. Die kocht ik in het buitenland en die was een paar honderd euro goedkoper dan hier in Nederland. Het grote prijsverschil zette mij aan het denken. Ik plaatste een advertentie op Marktplaats van een Jura -voor 150 euro goedkoper dan de gangbare prijs- om te kijken wat dat zou doen. Ik had hem nog niet eens ingekocht of ik had hem al verkocht. Sindsdien is mijn missie helder: de beste koffiemachines aanbieden tegen de laagste prijs, met de beste service. De naamgeving van De Napolitaan verwijst natuurlijk naar de Italiaanse stad Napels én naar de bijna uitgestorven omkeerkoffiepot. Italië is toch de bakermat van koffie en ik vond het een leuke knipoog naar vroeger.’’

,,Ik heb mijn spaarpot omgedraaid, maar óók een erkende business partner gezocht. Vanaf toen begon het te lopen als een malle. Vorig jaar verkocht ik in één maand zelfs 50 machines. Een absoluut hoogtepunt. Door mijn groeiende naamsbekendheid kreeg ik de kans om ook La Pavoni te gaan voeren: een wereldberoemd Italiaans premium merk. Als je over emotie praat, dan is dat het summum. Die koffie! Het is gewoon zijde! Maar daar hield het niet op. Want waar La Pavoni de prins is, daar is La Marzocco de koning. Elke barista wil met La Marzocco werken. Het is solide en pure kwaliteit. Heerlijke spielerei voor de liefhebber thuis. Je kan hem ook helemaal laten personaliseren qua kleuren en met hout erop. Maar je moet wel wat te besteden hebben.’’

,,Iemand die veel geld uitgeeft voor een machine, is sowieso altijd een liefhebber. Maar ook liefhebbers kunnen met de beste bonen een belabberd bakje maken. Ik wil iedereen die bij mij een machine koopt, dan ook perfect informeren over de mogelijkheden. Ik installeer alles en leg precies uit wat ze moeten doen. Er bestaat geen geheim. De ideale koffie krijg je door een combinatie van je favoriete koffiebonen, de juiste hoeveelheid koffie, de perfecte maalgraad, op de juiste manier getampt (aangestampt) en de juiste doorlooptijd. Ik gebruik altijd Spa blauw. Kraanwater is te hard en doet afbreuk aan de koffie. Dan nog is het een kwestie van smaak. De kunst zit hem erin dat je een vriendelijke koffie krijgt, die iedereen lekker vindt. En dat je een straffe koffie maakt voor mensen die van sterk houden.‘’

Steeds meer Volendammers weten de weg naar De Napolitaan te vinden. De beste machine is niet meteen de beste keuze voor iedereen, aldus Niels. ,,Het belangrijkste is om een machine te kiezen die bij je past. Niet iedereen is een type voor een semi-automatische. Daarmee kan je al veel geld besparen. Van de volautomaten staat Jura by far bovenaan. Van de semi-automaten is La Marzocca top en ook La Pavoni hoef ik volgens mij niet meer toe te lichten. Als je echt voor kwaliteit kiest, hebben de topmerken wel dezelfde standaarden. Maar ik blijf trouw aan de merken die ik het beste vind. Natuurlijk willen andere merken ook graag met mij werken. Maar ik heb daar vooralsnog helemaal geen interesse in.’’

,,Voor nu richten we ons uitsluitend op de particulier- en klein zakelijk. Waar ze echt voor kwaliteit kiezen. Ik besef heel goed dat bij hoogwaardige machines, hoogwaardige service hoort. We hebben op dit moment ongeveer duizend machines verkocht. Al die machines komen op een gegeven moment terug voor onderhoud. Zelfreinigende systemen zijn goed, maar niet perfect. Elke twee jaar moeten koffiemachines eigenlijk wel even goed onderhouden worden. Ik kan ze bijna blind uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Daarna loopt ie weer als een zonnetje. Machines van de topmerken zijn overigens zo goed, dat we ook aan inruil doen. Ik krijg hier Jura machines die vijftien jaar oud zijn, maar er nog perfect uitzien. Daarom kan je beter kwaliteit nemen. Voor helemaal niet veel meer geld.’’

,,Iedereen is van harte welkom om te proeven en te proberen of ze zelf een goede kop koffie kunnen zetten. Het enige vervelende is alleen dat ze daarna nooit meer iets anders willen! Als mensen mij bellen, maak ik tijd. Er zijn mensen in Zeeland die bij mij al hun vierde machine hebben besteld. Dat komt toch door de service. Tevredenheid is mij heel veel waard. Ik investeer ook vrijwel alles dat ik verdien meteen weer in betere inkoopvoorwaarden. Ik koop dan weer veel in voor de scherpste prijs.



Als de Napolitaan nog wat groter wordt, gaat de showroom waarschijnlijk ook elke zaterdag open voor inloop. Afspraken kunnen altijd gemaakt worden. Ook ‘s avonds en in het weekend. Altijd. En als iemand alleen vrijblijvend advies wil: Graag zelfs. Ik ben uiteindelijk toch de goedkoopste!’’

Kijk voor meer informatie op: www.denapolitaan.nl