De nieuwe iPhone 13 nu beschikbaar: wat zijn de belangrijkste verschillen?

Eerder deze maand begon de voorverkoop van de nieuwste iPhone, de iPhone 13.

Dit is, zoals we van Apple gewend zijn, weer een technisch en esthetisch hoogstandje.

Partnercontent

Wat zijn de nieuwe functies van de iPhone 13? De nieuwe iPhone heeft een langere accuduur, een prachtig geoptimaliseerd design, een verbeterde chip én natuurlijk een verbeterde camera. Daarnaast is het scherm van de iPhone 13 ook verbeterd. Zo vind je bij de nieuwe iphone ‘ProMotion’. Dit zorgt ervoor dat animaties nog beter vertoond worden, ideaal om je favoriete games te spelen op de iPhone 13. Kortom, flink wat verbeteringen, maar stel je hebt een iPhone 11 of 12, is een upgrade naar het nieuwe model het waard? Wij hebben de verschillen tussen de iPhone 12 en iPhone 13 op een rijtje gezet!



iPhone 12 vs iPhone 13

De iPhone 12 is natuurlijk een geweldig toestel dat sinds een jaar lang te verkrijgen is. Met de iPhone 12 kon je vrijwel alles wat je van een moderne smartphone verwacht. Zo was dit de eerste iPhone die 5g ondersteunde en was de telefoon voorzien van de Apple A14 Bionic processor. Kortom, een prima telefoon. Maar met de komst van de iPhone 13, zullen veel mensen in eerste instantie natuurlijk voor het nieuwere model kiezen. Hoewel beide telefoons van elkaar verschillen, zijn er ook veel gelijkenissen. WIj hebben de gelijkenissen, maar natuurlijk ook de verschillen op een rijtje gezet.



Wat zijn de overeenkomsten tussen de iPhone 13 en iPhone 12?

Laten we beginnen met de overeenkomsten tussen beide modellen. Want de telefoons hebben behoorlijk wat overeenkomsten. Hieronder de specificaties die gelijk gebleven zijn:

● Het beeldscherm

Beide modellen hebben een scherm met dezelfde resolutie en formaat. Een 4k beeldscherm.

● Mobiele verbinding

Ook beschikken beide telefoons over hetzelfde type 5G.

● Opladen

Beide modellen kunnen draadloos opgeladen worden of natuurlijk via de lightning kabel.

● Behuizing

Allebei de telefoons hebben een behuizing van mat glas in combinatie met een roestvrij stalen rand. Daarnaast zijn beide schermen voorzien van het ‘Ceramic Shield’, wat helpt voorkomen dat er makkelijk barsten in het scherm komen.

Wat zijn de verschillen tussen de iPhone 13 en iPhone 12?

Naast overeenkomsten zitten er natuurlijk ook verschillen tussen beide iPhone modellen. Logischerwijs heeft de iPhone 13 een aantal verbeteringen ten opzichte van de iPhone 12. Wat is er allemaal verbeterd? Wij hebben de belangrijkste verschillen op een rijtje gezet:

● Grootte en gewicht van de telefoon

Waar het vroeger alleen maar kleiner en lichter moest, worden telefoons tegenwoordig steeds groter. Dit komt omdat mensen liever een groot scherm hebben en ook de chips die in de telefoons zitten worden sneller en groter. De iPhone 12 en iPhone 13 ontlopen elkaar niet veel. Het nieuwe model is 203 gram (iPhone 12 weegt 187 gram) en 7,65mm dik (vs 7,5mm bij de iPhone 12).

● Opslag

Op gebied van opslagcapaciteit heeft Apple een grote slag geslagen. De iPhone 13 is namelijk te krijgen met een opslag van 1TB. Dit was bij de iPhone 12 maximaal 512GB. Dit is dus bijna een verdubbeling. Om je een beeld te geven: hier passen ongeveer rond de 250.000 foto’s op. Die heb je dus niet zo makkelijk vol!

● Processor

De nieuwe iPhone beschikt over een A15 processor. Deze heeft een 55% betere GPU, maar dit verschil zul je waarschijnlijk niet merken wanneer je de telefoon gebruikt.

● Accu

Ook de batterij is er flink op vooruit gegaan. Zo claimt Apple dat de iPhone 13 tot 22 uur lang video kan afspelen op een volle accu. Bij zijn voorganger was dit slechts 17 uur.

● Simkaart

De iPhone 13 beschikt over een dual sim mogelijkheid. Daarnaast kun je kiezen voor een nanosimkaart of een eSim.

● Camera

Misschien wel het grootste verbeterpunt is de camera. Werkelijk elk onderdeel van de camera is verbeterd. Zo heeft de iPhone 13 een groothoekcamera die meer licht door laat, met een groter diafragma, snellere sensoren en nieuwe autofocus. Je maakt hier dus beduidend mooiere foto’s mee dan met een iPhone 12.



Overstappen of niet? De conclusie!

Kortom, de iPhone 13 is een prachtig innovatief apparaat. Ten opzichte van de iPhone 12 zijn er zeker een aantal noemenswaardige verbeteringen. Daarnaast is de prijs van het nieuwe model niet veel hoger dan die van de iPhone 12. Hoewel dit natuurlijk wel gaat veranderen in de nabije toekomst, aangezien de verwachting is dat de iPhone 12 in prijs gaat dalen. Dus je betaalt iets meer, maar dan heb je ook wat. Met name de camera is erg verbeterd ten opzichte van het oudere model. Datzelfde geldt voor de batterij, maar dat is altijd even afwachten om te kijken hoeveel uren deze daadwerkelijk meegaat.

Ga jij de iPhone 13 kopen? Of wacht je liever nog? Laat het ons weten in de reacties hieronder!.