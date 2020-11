Partner content

De opkomst van zakenvrouwen in de cryptocommunity

Veel bedrijven zijn de laatste tijd bezig om een divers beleid te hanteren op de werkvloer. Hoewel je bij zakenvrouwen voornamelijk aan banken en multinationals denkt zijn er op dit moment ook steeds meer vrouwen te vinden op de cryptomarkt. Zo is er een tijdje geleden een lijst uitgekomen met de 'Rising Women in Crypto'. Benieuwd wat dit voor lijst is? Dan is het geen verkeerd idee om dit artikel zelf even door te nemen. We hebben namelijk alles over deze nieuwe lijst voor jou op een rijtje gezet!

De 'Rising Women in Crypto' lijst

Het toonaangevende crypto-platform Wirex heeft in samenwerking met The Fintech Times de inspirerende lijst van 'Rising Women in Crypto' aangekondigd. Voor de 'Power List' zijn er ruim 367 inzendingen binnen gekomen. Later deze maand zullen de vrouwen die gewonnen hebben bekend worden gemaakt. De 'Power List' werd gecreëerd als onderdeel van de 'Women in Crypto' campagne.

Deze campagne is om te vieren dat er ook veel vrouwen te vinden zijn in de wereld van de cryptovaluta. Omdat Wirex een bedrijf is met voornamelijk mannen probeert het bedrijf het licht te werpen op uitzonderlijke vrouwen. Ze willen hiermee anderen het vertrouwen te geven om betrokken te raken bij een bloeiende sector. De afgelopen maand hebben individuen de kans gehad om zichzelf te nomineren of iemand waarvan ze weten wie ze geloven dat hij de wereld van de crypto echt vooruit aan het helpen is.

Achtergrond van de vrouwen

De longlist van alle genomineerde vrouwen is nog niet helemaal bekend, maar voor nu kunnen we zien dat de vrouwen die meedoen verschillende achtergronden hebben. Het varieert van de vrouwen die junior- en seniorfuncties bekleden tot vrouwen die hun eigen startup in de cryptowereld hebben opgezet. Er zijn vrouwen uit meer dan 50 landen over de hele wereld genomineerd voor de lijst. Zij zijn onder andere werkzaamheden in de technische, financiële, juridische, journalistieke en designsector, om er maar een paar te noemen. De jury zal nu beraadslagen over hun top 10 inzendingen. Tot die tijd weten we dus nog niet extreem veel.

Tijd voor verandering

CEO Pavel Matveev is echt positief over de campagne. Hij zei hierover het volgende: “Het 'Women in Crypto' initiatief is een fenomenaal succes. Na het lezen van enkele nominaties voor de 'Power List' is het ongelooflijk om de uitgebreide prestaties van vrouwen die in de sector werken te zien. Sinds het begin is de missie van Wirex geweest om iedereen in staat te stellen om in de wereld van crypto te stappen door een eenvoudige oplossing te bieden voor de vaak verwarrende wereld van de blockchain, en we hopen dat deze campagne vrouwen over de hele wereld inspireert om betrokken te raken bij deze snelgroeiende sector”. Hij kijkt er echt naar uit om te zien wat de impact van de campagne zal zijn.