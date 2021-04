De populairste vormen van autobezit anno 2021

Het beschikbaar hebben van een auto is voor veel mensen ontzettend belangrijk. Dit komt omdat een auto staat voor vrijheid. Vrijheid in het woon-werkverkeer, maar ook vrijheid rondom het boodschappen doen en bijvoorbeeld reizen. Anno 2021 zijn er tal van manieren om een auto tot je beschikking te hebben. In deze blog vertellen we je over de populairste vormen van autobezit anno 2021!

Partner content

Koop

Het kopen van een auto blijft ontzettend populair. Dit komt omdat het kopen van een auto het meeste een gevoel van bezit creëert. De auto is na aanschaf echt van jou en je kan hier mee doen en laten wat je wilt. Daarnaast kan het kopen van een auto ook de voordeligste vorm van autobezit zijn. Dit is echter enkel het geval als de auto volledig gekocht is met eigen geld. Zodra men geld moet lenen om de auto aan te kunnen schaffen worden andere vormen van autobezit al snel voordeliger. Echter, als je met gespaard geld een auto kunt aanschaffen, dan is het kopen van een auto erg voordelig. Daarnaast houd je hier in het geval van volledige koop ook geen BKR registratie aan over!



Leasen

Als men kiest voor het leasen van een auto is de auto nooit volledig in jouw bezit. Dit komt omdat je de auto leaset van een leasemaatschappij die altijd eigenaar van de auto zal blijven. Toch heeft leasen wel degelijk een aantal grote voordelen. Door een auto te leasen betaal je de leasemaatschappij iedere maand een afgesproken bedrag om de auto te rijden. Van dit geld worden onder andere de afschrijvingskosten, onderhoudskosten en gebruikskosten van de auto betaald. Je betaalt zelf enkel nog de brandstof die in de auto gestopt wordt. Het grote voordeel van leasen is dat je voor een relatief laag bedrag per maand een best wel luxe auto kunt rijden. Het leasen is dan ook veelal populair onder jongeren. Je bent namelijk eerder in staat om een duurdere auto te rijden. We merken dat vooral jongeren hier veel waarde aan hechten. Als je op zoek bent naar een leaseauto, bekijk dan zeker eens de mogelijkheden op Mijnprivatelease.com. Je zult hier alles vinden wat je wilt weten over leaseauto’s.