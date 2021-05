Ben Knelange uit Edam lanceert prachtig concept voor meer me-time

De Puzzelbox: Elke maand een nieuwe puzzel bij je thuis

Ben Knelange is bedenker en initiatiefnemer van De Puzzelbox. Het eerste en échte legpuzzel-abonnement van Nederland en België! Met zijn huidige werk in de grafische wereld (mijndrukker.nl) kwam Ben in aanraking met de mooiste vormen van drukwerk. Een veel voorkomende vraag binnen de drukwerkwereld was legpuzzels en dat zette Ben aan het denken. Een zoektocht naar hoe de puzzels te produceren begon en kreeg steeds meer vorm. Bestaat er al een concept waarbij mensen maandelijks een puzzel ontvangen? Dit alles samen vormde het concept: De Puzzelbox.

Tijd voor jezelf

Het is belangrijk om tijd voor jezelf te nemen, maar soms vergeten we dat allemaal wel eens te doen. Met een abonnement op De Puzzelbox word jij iedere maand herinnerd een moment voor jezelf in te plannen. Niks is zo ontspannend als een uurtje een puzzel leggen.

Het concept

De Puzzelbox is ‘een legpuzzel-abonnement’ waarbij je voor slechts €14,95 elke maand een verrassende nieuwe ‘1000 stukjes legpuzzel (68 x 48 cm.)’ in je brievenbus ontvangt. Ook krijg je er iedere maand nog een leuke verrassing bij. Een abonnement op de Puzzelbox kan al voor 1 maand. En ieder abonnement is maandelijks opzegbaar. En zo is ‘De Puzzelbox’ geboren. Een nieuw en uniek legpuzzel concept.

Webshop

Naast het abonnement is er een webshop waarin de puzzels, maar ook aanverwante producten, worden aangeboden, of waarin je eenvoudig een Puzzelbox-abonnement of losse legpuzzels aan iemand anders cadeau kunt doen. En elke maand komt er een nieuwe en verrassende puzzel bij in onze webwinkel en straks ook via Bol.com.

Bestellingen kunnen al wel gedaan worden echter alleen als ‘pre-order’. Vanaf 15 mei gaan de eerste bestelde producten de deur uit want momenteel is alles nog in productie.

Moederdag

De Puzzelbox is ook een leuk cadeau voor Moederdag. Zo kun je bijvoorbeeld je moeder een abonnement op De Puzzelbox cadeau doen voor 3 maanden.

Meer info

Ben je net zo enthoustiast geworden van het concept als wij dat zijn? Neem een kijkje op onze prachtige website en bezoek onze shop op www.depuzzelbox.nl. Gun jezelf meer me-time of schenk iemand een super origineel cadeau: De Puzzelbox.

De Puzzelbox is ook te volgen op socialmedia via Facebook en Instagram op ‘depuzzelbox’.

Namens het team van De Puzzelbox wens ik jullie alvast heel veel puzzelplezier toe. Ben Knelange