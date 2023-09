De Pylonnen winnaar ‘Kermispak van het Jaar 2023’

Het is inmiddels een traditie dat veel Volendammers zich op maandag van de kermis feestelijk uitdossen. Kosten noch moeite worden gespaard om origineel voor de dag te komen. Het bracht Ed Guyt op het idee om een ‘Kermispak van het Jaar’ verkiezing te organiseren.

Initiatiefnemer van de 'Kermispak van het Jaar' verkiezing Eddy Guyt omringd door winnaars 'De Pylonnen'

Duizenden stemmen

Het begon met een korte oproep op de facebookpagina van Ed Guyt. Wat volgde was een stortvloed aan foto’s van feestelijk uitgedoste Volendammers. Op de foto’s kon door middel van een ‘like’ worden gestemd en duizenden mensen gaven hier gehoor aan. Uiteindelijk kregen vele uitdossingen een eervolle vermelding en vier groepen mochten zich opmaken voor een bezoek van Ed met een bijbehorende beker en drankenpakket van Slijterij de Stient. Ed heeft zijn sporen als het gaat om kermispakken ook rijkelijk verdiend, waarbij vooral zijn uitdossing als zwerver bij velen nog vers in het geheugen staat gegrift. Zelfs zijn kinderen herkenden hem niet.

De winnaars

We vroegen Ed hoe hij op dit idee was gekomen. Ed: ‘Volendammers zijn experts in ‘voorpret’. Cd’s met liedjes, kramen tellen, aftellen tot kermis, de LOVE, noem maar op. Wat ik nog mistte was een stukje ‘napret’. De dinsdag na kermis viel altijd als een donkere wolk over me heen. Zou het niet leuk zijn als we dat kermisgevoel vasthouden. Gewoon nog even nagenieten van de creativiteit en humor van de toppers - die zich ondanks de tropische temperaturen - in een pak hadden gehesen. Blijkbaar was ik daar niet alleen in, want de reacties waren overweldigend. Ook de uitreiking van de prijzen was superleuk om te doen. Geen ingewikkeld gedoe, maar gewoon korte filmpjes uit de hand geschoten met een telefoon door Arjen Staubach. Allemaal ‘onetakers’ en gewoon spontaan. Sommige filmpjes zijn wel 6000 keer bekeken en de reacties waren allemaal leuk en positief. Dit is gewoon een superdorp’, besluit Eddy enthousiast.

De vier prijswinnaars dit jaren waren Svenair, de IKEA-mannen, De Kegels en de Pylonnen. Laatstgenoemden kregen de wisselbeker overhandigd van Ed. Vanaf volgend jaar zal Ed samen met deze krant optrekken om de verkiezing nog meer cachet te geven. Een nieuwe traditie lijkt geboren.