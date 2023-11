Onze redactie aan het woord

De romperdragende rocker

Wekelijks delen verschillende NIVO redacteurs een persoonlijke boodschap. Soms serieus, maar meestal met een knipoog. Kevin is deze week aan de beurt.

Ooit schreef ik hier een column over het ‘rocker’ zijn, nadat mede-rockers me het vuur aan de schenen hadden gelegd. ‘Jij wazze toch een rocker?’, werd me meerdere malen voorgehouden nadat ik in de feestband Trammeland was gestapt. Het is een intrigerende vraag met diepe ondertonen. Nu, vele jaren later, ben ik er bijna zeker van dat het ‘rockerschap’ genetisch bepaald is. Hoewel mijn tweejarige zoontje George niet vies is van een carnavalsdeuntje op zijn tijd, is hij ook groot aanhanger van acts als AC/DC, Bruce Springsteen en The Rolling Stones. George is een rocker in de dop. Moet hij naar bed, dan wil hij eerst nog even ‘rocken’. Moet hij naar Broeckie, eerst een stevige ‘rocksessie’. Gaat hij met opa en oma mee, niet zonder eerst even te ‘rocken’.

Op de vliering, waar mijn gitaren hangen, vindt George zijn heiligdom. ,,Deze, de Paul”, commandeert hij, wijzend naar mijn Les Paul - een gitaar gebouwd om te scheuren. Ik moet de gitaar aansluiten op mijn versterker en effectenpedaal, waarna George verdere instructies geeft. ,,Rocken!”, brult hij, terwijl hij zijn eigen gitaar, een ukelele, alvast pakt. In zijn rompertje kijkt hij toe hoe ik het snoer in mijn gitaar steek. Zodra de apparatuur aan staat, trapt hij met zijn blote voetjes het overdrive-geluid aan. Met een vastberaden blik kijkt hij me aan en zegt nog één keer: ,,Rocken, papa.” Als ik het intro van ‘Highway to Hell’ speel, gebeurt er iets bijzonders: hij tilt zijn ukelele boven zijn hoofd, schreeuwt uit alle macht ‘AC/DC!’ en begint als een wervelwind rondjes te rennen. Ik ben getuige van de kleinste moshpit op aarde. Als vader en als mederocker vervult me dat met trots. Ik kan alleen maar hopen dat hij zijn liefde voor rockmuziek behoudt. Wie weet, over een paar jaar staat hij misschien wel op het podium met een bandje van Weekend Fun Nights, rockend in het voorprogramma van de 3JS.