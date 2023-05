De Samensprong Special

Groep 4

Kleuters basisschool de Samensprong

De kleuters van basisschool de Samensprong werken door middel van ontdekkend en ontwerpend leren binnen een thema. De afgelopen periode hebben we aan het thema ‘de supermarkt’ gewerkt.

Ontdekkend - thematisch leren

Als opening van het thema hebben we een bezoek gebracht aan de supermarkt en mochten we een kijkje nemen in het magazijn. Daarna hebben we verschillende leerspiralen (ofwel leervragen) onderzocht en beantwoord, zoals; waar gaan de lege flessen naar toe?, wat doet men met de lege glazen potten?, waar kan je de zuivelproducten vinden in de supermarkt, wat gebeurt er als zuivel niet in de koeling staat? En nog veel meer!

Ontwerpend thematisch leren

In de ‘werkplaats’ in onze klassen hebben we hard gewerkt om onze eigen supermarkt compleet te maken. Zo hebben we eerst een ontwerp gemaakt voor een lege flessenmachine, daarna gestemd welke lege flessenmachine het meest overeenkomt met de werkelijkheid, ons verdiept in de lege flessen machine, het ontwerp verder aangepast en uiteindelijk een lege flessenmachine gemaakt voor in onze eigen supermarkt! Daarnaast hebben ze gewerkt aan het maken van een glasbak, pinautomaat, beurtbalkjes, de koelafdeling, kassabonnetjes, boodschappenmandjes, enzovoorts. De kinderen hebben hieraan super hard gewerkt, met veel enthousiasme!

Groep 4

Het is heel spannend, want wij gaan zondag 14 mei de Communie doen in de Mariakerk. Dat vinden wij heel leuk. Wij zijn hiervoor al heel lang de liedjes en de stukjes die voorgelezen moeten worden aan het oefenen. We hebben al twee keer in de kerk geoefend en ook hebben we een rondleiding in de kerk gehad van de pastoor. We gaan ook samen op school brood eten. En we hebben geld en speelgoed ingezameld voor Hulpgroep Volendam Geven en Nemen.

Groep 5A

Groep 5a leest graag en dan het liefst op een gekke plek. De kinderen (Tess, Minthe, Tessa en Hayden) leggen uit waarom: Lezen op een gekke plek is superleuk en je kunt er super vrolijk van worden. We mogen overal zitten en liggen. Je mag ook op je eigen plek zitten, maar dat doen de meeste kinderen niet. Het maakt het lezen leuker, je hebt meer plezier dan op je eigen plek. Maar daarna gaan we wel weer terug naar onze eigen plek. We mogen niet de hele dag zo blijven zitten, hoor!

Bewegend leren

Alle groepen van de Samensprong mogen één keer per week op de beweegvloer. De lagere groepen hebben begeleiding met bewegend leren en de hogere groepen kunnen dit zelf. Hoe wij de beweegvloer gebruiken hebben wij geleerd van juf Rosan. We hebben aan iemand van groep 6a gevraagd wat hij van de beweegvloer vindt? Hij zei: Het is leerzaam en leuk. Het is fijn omdat je leert maar ook beweegt. Je doet het met andere klassen, dan leer je anderen ook kennen en er zijn meerdere spellen, bijvoorbeeld het fietsspel en het boomstammenspel. Bij elke boomstam komt er dan een keer som. Ook zitten er spellen in voor spelling, taal, leskracht en nog veel meer.

Leskracht groep 5

Het thema bij Leskracht is waar we nu aan hebben gewerkt is flora&fauna. Met Leskracht zitten we in een groepje kinderen. En je moet je je aan de stars houden. Bijvoorbeeld goed samen werken. Ons thema is flora en fauna dan hebben we het over planten, dieren en ook over voorplanting en (over)leven. Dan gaan we daarover onderzoek doen. We hebben in groepjes Powerpointpresentaties gemaakt en gepresenteerd en met dezelfde groepjes onderzoeksvragen gemaakt. En we moesten ook webpaden maken, dat is ook leuk en een woordspin. Bovendien hebben we nog een lapbook gemaakt. En we moesten ook erge leuken knutselwerkjes maken. Ook zijn de tips erg handig als je in de biebox gaat zoeken of natuurlijk op google. Jake Smit en Djean Schat uit groep 5B.

Gym groep 6

Sinds vorig jaar hebben wij een vakleerkracht met gym en ze heet Gabriëlle Silven. Zij heeft ervoor geleerd om gymles te geven aan groep 3 tot en met groep 8. We leren elke week iets anders en iets nieuws. Soms hebben spellen zoals voetbal, trefbal, volleybal en nog veel meer. Soms hebben we toestellen zoals de trampoline, de schommel en nog veel meer. Ze doet haar werk goed en iedereen vindt haar spellen en toestellen leuk. Als we ons rapport krijgen geeft zij ons een cijfer. Zelf is ze heel sportief. We hopen dat we juf Gabriëlle nog lang mogen houden als gym juf. Door Dominique Klouwer (groep 6B) en Lieke Slegt (groep 6A).

ICT- onderwijs bij de kleuters

Kleuters leren door de wereld om hen heen te ervaren met al hun zintuigen. Ze voelen, proeven, kijken en doen. Ze leren van en met elkaar. ICT-middelen lijken soms haaks te staan op deze manier van leren, maar kunnen ook een meerwaarde zijn bij het leren van het jonge kind! De kleuters van de Samensprong werken wekelijks aan een ICT-circuit, waarbij ze op een spelende wijze aan de hand van ICT-middelen leren. Zo zetten we de B-bots en Osmo-Coding in om te oefenen met programmeren en vooruit denken. Ook maken we gebruik van een beweegvloer met leerzame opdrachten waarbij ze bewegend oefenen met doelen binnen het onderwijs. Daarnaast gebruiken we websites waarbij bijvoorbeeld een eigen tekening tot leven gebracht wordt! Zo wordt hun eigen creatie werkelijkheid!

Techniekles

Elke maand krijgen wij een middag techniekles. Deze lessen krijgen wij van Jan Zwarthoed, Jaap Troet en juf Rosan. We hebben al verschillende lessen gehad, zoals: microscopie en solderen. Ook hebben we al wat dingen gemaakt, zoals: een roos en sieradenhand van klei en een kat van hout. Gemaakt door Lynn, Puck, Bo en Boyd (7A)

Groep 8

De kinderen van groep 8a en 8b van de Samensprong hebben vorige week hun laatste muziekles gehad. Zij hebben heel lang geoefend voor dit optreden en nu is het eindelijk tijd om het te laten zien aan de hele school. Zij waren een klein beetje zenuwachtig, maar gelukkig hebben zij allemaal geen enkele valse noot laten klinken. Nu gaan zij voor de musical oefenen en alvast voorbereiden voor het grote kamp, waar heel groep 8 natuurlijk zin in heeft. Ze zijn blij dat ze de school van de maand zijn. Alleen hebben zij geen zin in het afscheid.

Bezoek groep 8 Rijksmuseum

Afgelopen donderdag hebben wij met de groepen 8 van De Samensprong een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum. Vroeg in de ochtend gingen wij met de bus naar Amsterdam. Daar gingen wij in drie groepen uiteen en kregen allemaal een rondleiding door een deel van het museum. We kregen een heleboel informatie over kunst in de 17e eeuw. Vooral De Nachtwacht vonden wij allemaal heel bijzonder. Het was een hele leuke interessante ochtend.

Leerlingenraad

Vanaf groep 5 kun je je elk jaar verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. kinderen van groep 5/8 mogen daaraan meedoen. De leerlingenraad is hard werken en iedereen krijgt een taak. We hebben bijvoorbeeld een voorzitter, een penningmeester, iemand die een ouderverslag maakt, iemand die het informatiebord bijhoudt en een notulist. We hebben het over heel veel onderwerpen tijdens onze vergaderingen. We hadden het er laatst over dat er meer materiaal moet komen voor het buitenspelen, daar zijn we dus nu mee bezig. Ook hebben we het over pesten op school en alle leuken dingen op school zoals kerst en de laatste schoolweek.

Groep 5A

Senna & Luuk (6A)

Kleuters basisschool de Samensprong (foto 1)

Kleuters basisschool de Samensprong (foto 2)

Techniekles 7A (foto 1)

Techniekles 7A (foto 2)

Groep 3 is op bezoek geweest bij het schooltje van Dik Trom.

Groep 6A

Groep 6B

Bezoek groep 8 Rijksmuseum